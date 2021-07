Assoro. Incontro/dibattito su situazione viabilità in provincia di Enna

Share Facebook

Lo stato disastroso della viabilità provinciale è stato al centro di un incontro dibattito, organizzato dalla Cgil regionale svoltosi nell’Atrio del comune di Assoro con la presenza dell’assessore alla viabilità Marco Falcone, di otto sindaci (Assoro-Licciardo, Catenanuova-Scravaglieri, Centuripe-La Spina, Nissoria-Glorioso, Regalbuto-Bivona, Pietraperzia-Messina, Troina-Venezia, Villarosa-Fasciana) e due assessori (Enna-Alloro e Leonforte-Pioppo). L’incontro è iniziato con la proiezione di un filmato/documento elaborato dalla Cgil che evidenzia in maniera drammatica lo stato delle strade della provincia, che hanno bisogno di interventi urgenti. Ogni sindaco e assessore ha evidenziato lo stato disastroso delle strade e la necessità urgente di interventi. Enna ha posto in evidenza lo stato della panoramica, Pioppo la situazione dell’Ospedale, più complessi gli interventi dei sindaci che hanno abbinato alle strade lo sviluppo dei loro territorio. L’assessore Marco Falcone ha parlato di tentativi di ripristinare le province , delle difficoltà enormi che ci sono nelle collaborazioni con l’Anas con tempi troppo lunghi ed impossibili, della mancanza di progetti definitivi da parte dei comuni, delle iniziative che sono state intraprese per migliorare la situazione delle strade. Ci sono diversi interventi che sono già quasi pronti su circa dieci strade della provincia. “Il problema più difficile – ha dichiarato l’assessore Falcone – è che le autorizzazioni vengono rallentate anche di anni, con l’Anas non si riesce ad avere delle risposte concrete, bisogna che ci siano progetti definitivi. Confrontiamoci sempre e aiutateci ad aiutarvi”. Alfio Mannino, segretario Cgil regionale, ha chiuso l’incontro sottolineando una maggiore collaborazione con l’assessorato alla viabilità e con l’impegno concreto da parte dei comuni.