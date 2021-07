Pietraperzia: denunciato 23enne per detenzione spaccio sostanze stupefacenti. Piazza Armerina: 49enne per porto di armi e marijuana

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, al fine di garantire un’estate sicura ai cittadini, i Carabinieri del Comando Provinciale di Enna hanno aumentato il numero delle pattuglie presenti nella giurisdizione, soprattutto nelle vicinanze dei locali pubblici e nei luoghi frequentati dai più giovani, soprattutto per garantire una maggiore sicurezza e senso di protezione. In particolare nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Piazza Armerina, coadiuvati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi (CT), hanno effettuato numerose perquisizioni. A Pietraperzia, i militari della locale Stazione, coadiuvati dal Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Nicolosi, nel corso di numerosi controlli effettuati nelle zone interessate allo spaccio hanno denunciato un giovane del posto di 23 anni, già noto alle FF.OO., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché nel corso della perquisizione domiciliare, grazie al fiuto di “Zero”, pastore tedesco dell’Arma dei Carabinieri, specializzato nella ricerca di droga, hanno trovato tre piante di marijuana che avevano un’altezza media di 100 cm, coltivate in un angolo del balcone e, già in avanzato stato vegetativo, pronte a fruttare numerose dosi per il successivo spaccio. Nel corso dei servizi del centro abitato della città dei mosaici, veniva fermato un 49enne del posto. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo che appariva molto nervoso, i militari procedevano ad effettuare una perquisizione veicolare e personale a seguito delle quali, veniva trovato all’interno di un marsupio un coltello di lunghezza complessiva di 23 cm. ed 1 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Droga e coltello venivano sequestrati, per l’uomo scattava la denuncia a piede libero per porto, senza giustificato motivo, di armi od oggetti atti ad offendere e l’immediata segnalazione amministrativa al Prefetto di Enna, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.