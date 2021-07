Covid 27/7: in Sicilia 436 i nuovi positivi, 6 vittime, 11 Prov.Enna. Città Enna totale positivi 77 in quarantena 88

Share Facebook

27 LUG – Sono 436 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.375 tamponi processati nell’isola. L’incidenza crolla fino al 3,8% quasi allineandosi alla media nazionale.

L’isola oggi è quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Veneto, Lombardia e Lazio.

Gli attuali positivi sono 8.508 con un aumento di altri 141 casi. I guariti sono 289 mentre nelle ultime 24 ore si registrano sei nuove vittime e il totale dei decessi sale a 6.030.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 264 i ricoverati, 20 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 30, due in più.

Palermo: 71.155 (39)

Catania: 61.617 (76)

Messina: 27.136 (63)

Siracusa: 17.168 (14)

Trapani: 14.772 (55)

Ragusa: 14.259 (2)

Caltanissetta: 13.641 (56)

Agrigento: 13.273 (120)

Enna: 6.968 (11).



Enna città totale positivi 77 (ieri 67) quarantena 91 (ieri 88), 1 ricoverato.



IN ITALIA: Sono 4.522 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.117. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 22.I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.325.046, i morti 127.995. I dimessi ed i guariti sono invece 4.126.741, con un incremento di 2.418 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 70.310, in aumento di 2.074 unità nelle ultime 24 ore. Sono 241.890 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 88.247. Il tasso di positività è dell’1,9%, in calo rispetto al 3,5% di ieri.