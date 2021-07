Canottiere Rosetti primo azzurro positivo al Covid

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Primo caso di positività nell’Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo. Si tratta del canottiere Bruno Rosetti, che avrebbe dovuto prendere parte alla finale del 4 senza. “A seguito dell’accertata positività per COVID -19 dell’atleta italiano di canottaggio Bruno Rosetti, comunicata nella giornata odierna, il Coni, su indicazione della Federazione italiana canottaggio ha provveduto a sostituire l’atleta per la finale odierna del 4 senza con Marco Di Costanzo, il quale a sua volta sarà rimpiazzato nel suo equipaggio (2 senza) per la semifinale di oggi, da Vincenzo Abbagnale, unica riserva del gruppo senior” si legge in una nota del Coni.

(ITALPRESS).