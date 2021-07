Avviso di Protezione Civile Sicilia. Allerta rossa: rischi incendi e ondate di calore per Enna e Catania

Share Facebook

La protezione civile ha emesso un nuovo avviso per “rischio incendi e ondate di calore” in Sicilia.



Dall’ultimo bollettino della Protezione Civile regionale si emerge un rischio elevato di incendi e ondate di calore.

In base ai livelli predisposti, per le ondate di calore, il bollino arancione è oggi previsto per Palermo, dove la temperatura massima si attesterà sui 36 gradi, mentre questo sarà giallo per Catania e Messina. Previsti, invece, 39 gradi nel Nisseno. L’afa giungerà anche a Ragusa e Siracusa, dove le temperature si aggireranno almeno attorno ai 35 gradi.

Rischio incendi, invece, a Catania e Enna, che in questo caso registrano allerta rossa. Precisamente, si prevedono ondate di calore a rischio elevato che dovrebbero persistere per tre o più giorni consecutivi, per cui sono anche necessari interventi preventivi per la popolazione.

Per il resto della Sicilia, prevale uno stato di preallerta, con condizioni meteorologiche che potrebbero avere conseguenze negative sulla salute e sulla popolazione a rischio.



Revocate ferie al personale della forestale