Gagliano C.to iniziato il mese dedicato al Santo Patrono

Gagliano. Sono iniziate ieri sera le celebrazioni in onore del patrono San Cataldo e si protrarranno per tutto il mese di agosto. Stanotte si è aperto il mese con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete Pietro Antonio Ruggiero. A mezzanotte il suono festoso delle campane di tutte le chiese ha salutato l’apertura del sacello del santo patrono. Il busto reliquiario, portato a spalla dalle portatrici, ha fatto il suo ingresso in chiesa. In forma contingentata, tutti hanno potuto venerare il santo. All’esterno, il corpo bandistico Santa Cecilia ha annunciato il lieto evento all’intero paese da largo Giovanni Paolo II. In via straordinaria, quest’anno il sacello resterà aperto per l’intera durata del mese cataldiano.



Valentina La Ferrera