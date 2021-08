Enna: incendi a Dittaino vicino Outlet e in contrada Furma a Piazza Armerina

Share Facebook

Ancora una giornata parecchio impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna impegnati nello spegnimento di numerosi incendi che si sono sviluppati in provincia.

Le situazioni più critiche si registrano a Dittaino nei pressi dell’Outlet, dove due squadre più un autobotte di rincalzo sono impegnate da ore a fronteggiare un vasto incendio che ha colpito una azienda agricola e minaccia anche il sito commerciale.

Altre due squadre sono impegnate a Piazza Armerina e su contrada Furma.

Ormai da giorni il personale Vvf ennese sta lavorando senza sosta per e a sezioni raddoppiate per contrastare gli incendi. Le operazioni di spegnimento sono rese oltremodo difficoltose a causa delle elevate temperature e del vento. Sono stati richiesti i mezzi aerei.