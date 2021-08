Il Sicilia Outlet Village ti aspetta per una shopping experience fantastica anche in vacanza

Il Sicilia Outlet Village non si ferma mai e sarà aperto per tutto il mese di agosto, Ferragosto compreso. Il Village terrà le porte aperte tutti i giorni, dalle 10 alle 21, ai suoi visitatori, dai turisti internazionali a quelli locali in cerca di un’esperienza unica di shopping.

Situato nel cuore della Sicilia, il Village è una tappa speciale pensata per tutti i turisti in cerca di una giornata di relax&shopping, offrendo un’ampia scelta di proposte di abbigliamento, accessori e molto altro ancora a prezzi imbattibili, così da potersi concedere, anche in vacanza, un piccolo o grande sfizio.

Sicilia Outlet Village non vuol dire solo shopping, ma anche experience. Nato come una realtà profondamente immersa nel territorio, il Village offre agli iscritti al proprio programma Loyalty una serie di vantaggi presso strutture ricettive e realtà italiane d’eccellenza legate alla cultura, al food e al turismo.

Attraverso l’iscrizione al Vip Club, tramite sito, app o presso l’Info point del Village, i clienti avranno da subito accesso ad una serie di sconti e benefit presso partner di eccezione come ristoranti stellati, cantine, hotel di lusso, spa e esperienze sul territorio.

Per gli appassionati del cibo d’autore Sicilia Outlet Village propone agli scritti al proprio Vip Club un’ampia selezione di ristoranti gourmet come Kisté, nel centro storico della bella Taormina oppure La Capinera, una stella Michelin sul mare di Taormina, entrambi guidati dallo Chef Pietro D’Agostino, luoghi ideali in cui concedersi una serata romantica alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche siciliane. Nella magica Ortigia, cuore storico di Siracusa, si potranno degustare le proposte del ristorante La Terrazza sul Mare, fra specialità tipiche e una vista mozzafiato sull’acqua cristallina.

Sicilia significa anche cultura vitivinicola. Sicilia Outlet Village sceglie di unirsi a due cantine d’eccellenza, fiori all’occhiello della produzione siciliana di vini e distillati, realtà riconosciute a livello mondiale: Florio a Marsala e Terre di Noto nell’omonimo borgo. Due cantine storiche, che producono vini profumati e unici, in grado di offrire emozioni multisensoriali, a 5 stelle, ai propri visitatori.

Non mancano poi le proposte all’insegna del relax: la partnership con il gruppo Domina Resort con le strutture di Palermo, Lago di Garda e Sharm el Sheikh, o quella con il Four Points by Sheraton ad Aci Castello con la sua bellissima spa, garantiranno agli ospiti soggiorni indimenticabili.

Tante le proposte anche per chi ama l’avventa e le esperienze all’aria aperta, come i fantastici tour in veliero alle isole Egadi, o il trekking sull’Etna proposti dal Tour Operator SiciLife. Per chi ama la natura, tra i partner del programma loyalty, c’è il meraviglioso Parco Botanico e Geologico Gole Alcantara, che propone una vasta gamma di attività adatte a tutta la famiglia. Sicilia Outlet Village ha pensato anche ai suoi clienti più avventurosi e agli amanti degli sport estremi; grazie alla partnership con la piattaforma Sicilying, i membri del Vip Club potranno organizzare giri in pista a bordo di una Ferrari o provare uno degli sport più cool e di tendenza dell’estate, che ha conquistato anche vip ed influencer: il flyboard.

Per agevolare i visitatori, Sicilia Outlet Village per tutto il periodo estivo ha attivato collegamenti extra da e per le principali località turistiche dell’isola tra cui Taormina e Cefalù.

Gli orari sono tutti riportati sul sito https://www.siciliaoutletvillage.com/it/eventi/navette-estive/, così da poter organizzare comodamente la giornata al village.

Arte, enogastronomia, esperienze uniche e avventure alla scoperta di una regione magica, ma anche shopping per tutta la famiglia: tutto questo è il Sicilia Outlet Village, per un’estate indimenticabile.