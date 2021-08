Covid 5/8: in Sicilia 831 i nuovi positivi, 5 decessi, 30 Prov.Enna. Enna città positivi 100 quarantena 95

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Sono 831 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su quasi 22 mila (21.921) tamponi processati. In calo l’indice di positività: 3,8% (ieri era 5,2%). Il numero di casi è di poco maggiore rispetto a ieri (+3%), ma i tamponi elaborati sono molti di più (+41%, ieri erano 15.589). Cinque i decessi. Ancora in aumento i ricoveri. E’ quanto emerge dal bollettino odierno trasmesso dal ministero della Salute. Anche oggi continuano a crescere i ricoveri, parametro da tenere d’occhio per un eventuale rischio dell’Isola di finire in zona gialla. I pazienti ricoverati per Covid sono 15 in più rispetto a ieri, di cui 11 nei reparti di degenza ordinaria e 4 in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati sale a 402 (362 ordinari e 40 in intensiva). Attualmente la Sicilia registra l’11,7% di ospedalizzazioni e il 5,6% di terapie intensive. La Sicilia oggi è la seconda regione per numero di nuovi contagi, dopo il Veneto (888). Gli attuali positivi sono 12.547, +452, di cui 12.145 in isolamento, +437. I guariti oggi sono 374.

A livello provinciale, Palermo con 209 è di nuovo la prima provincia per numero di nuovi casi (ieri erano 210). Seguono Catania con 203, Agrigent0 128, Caltanissetta 77, Trapani 73, Ragusa 72, Siracusa 37, Enna 30 e Messina 2.

Enna città positivi 100 (ieri 97), in quarantena 95 (ieri 88), 4 ricoverati (ieri 5).