La Testa di Ade da Morgantina sarà esposta per tre giorni al Museo Salinas di Palermo

Tre giorni di trasferta palermitana per la famosa Testa di Ade, uno dei pezzi archeologici più importanti mai riconsegnati alla Sicilia: trafugata dagli scavi di Morgantina, ritrovata al Getty Museum di Malibu e restituita all’Italia dopo una rogatoria internazionale, il prezioso reperto possiede un nomignolo affettuoso e popolare, che nasce da quegli straordinari riccioli blu della barba. Fa parte della collezione del Museo di Aidone, ed è stata scelta come immagine del neonato BarbablùFest. Il Museo di Aidone e il museo archeologico Salinas di Palermo sposano la stessa idea di valorizzazione e hanno organizzato un evento in collaborazione per promuovere il cartellone: una trasferta palermitana di soli tre giorni per Barbablù, un’occasione imperdibile per palermitani e turisti, ricordare l’incredibile collezione del sito ennese – l’imponente Dea, gli Acroliti di Demetra e Kore e gli argenti, tutti tesori trafugati da scavi clandestini e restituiti all’Italia – e nello stesso tempo, far conoscere la nuova rassegna. La Testa di Ade da domani a domenica – primi giorni in cui è previsto il green pass per l’accesso ai musei – sarà esposta al Salinas, parte del percorso abituale di visita: il museo sarà aperto fino a mezzanotte e sono previste visite guidate serali a cura di CoopCulture.