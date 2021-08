Covid 6/8: in Sicilia 789 i nuovi positivi, 9 decessi, 33 Prov.Enna. Enna città positivi 97 in quarantena 90

Share Facebook

Sono 789 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.547 tamponi processati, con un tasso di positività al 5,4%. L’isola si conferma prima per numero di nuovi contagi in Italia, rispetto a sette giorni fa si registra un lieve incremento dei casi ma con un 10% in più di test. Alto il numero delle vittime di oggi: sono 9 sulle 24 totali a livello nazionale. I guariti invece sono 348.

Ancora in aumento anche il numero dei ricoverati in ospedale: sono 375 i pazienti in area medica, 13 in più rispetto a ieri, con un tasso di occupazione al 12%. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 42 (+2), con tre nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione provinciale dei nuovi contagi: Palermo 200, Catania 128, Agrigento 111, Trapani 98, Ragusa 70, Siracusa 57, Caltanissetta 54, Messina 38, Enna 33.



Enna città positivi 97 (ieri 100), in quarantena 90 (ieri 95), 4 ricoverati 3 (ieri 4).



In flessione il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi sono 6.599. Il numero di tamponi è oggi pari a 244.657 e l’indice di positività scende al 2,7%. Il numero di morti oggi è indicato in 24, portando a 128.187 il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese.

Quanto ai ricoveri, quelli nei reparti ordinari sono al momento 2.499, con un incremento di 90 rispetto al numero di ieri, che invece segnava un rialzo di 100 unità. Le persone in terapia intensiva sono al momento 277, +9 sul dato di ieri; gli ingressi giornalieri sono stati 35 (+7 su ieri). Le persone attualmente positive sono 104.685 (ieri ne risultavano 101.046); quelle in isolamento domiciliare sono 101.959 (ieri 98.369). I dimessi guariti dall’inizio dell’epidemia sono 4.150.915. Il numero totale di persone finora testate è pari a 31.256.084.