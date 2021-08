Siamo tutti la protezione civile di Enna

Share Facebook

Domenica 1 agosto, mentre eravamo impegnati a fronteggiare il fuoco a Enna bassa, un nostro mezzo ha subito un grave incidente. Si è ribaltato ed è andato distrutto. All’interno del veicolo c’erano tre volontari che, fortunatamente, non hanno riportato lesioni gravi e questo è l’unica cosa che conta.

Adesso, in piena emergenza incendi, ci troviamo senza un mezzo che per dodici lunghi anni ci ha accompagnato sia in inverno, come spargisale, che d’estate, come modulo antincendio, e che ora è necessario ricomprare.

Per l’acquisto di un nuovo mezzo abbiamo la necessità di raggiungere una cifra lontana dalle nostre possibilità (circa 45.000 euro).

Ci rivolgiamo agli ennesi, ai tanti volontari e volontarie che qui hanno passato ore di impegno e allegria, agli amici sostenitori della nostra associazione e a chi in questi anni ha potuto apprezzare il nostro impegno.

Insieme al mezzo, però, vogliamo fare qualcosa in più per il nostro territorio martoriato dalle fiamme: vogliamo piantare degli alberi. Linfa vitale e ossigeno per tutti noi.

Per questo il 10% delle donazioni sarà destinato all’acquisto di alberi che doneremo al comune così che possa rinverdire la nostra città.

Sono state ore difficili. Abbiamo avuto paura.

Ma il peggio è passato: Giuliano, Simone e Angelo stanno bene ed è l’unica cosa che conta per noi.

Oggi però, per la prima volta in 31 anni, chiediamo a voi di aiutare noi. Anzi di aiutarci a vicenda.

🧡 Dimostriamo, ancora una volta, insieme, che il fuoco non ci ha scalfito: siamo sempre una bella comunità.

⁉️ Come donare?

Potete donare su GoFundMe a questo link: https://gofund.me/4809f1f2

Oppure al nostro IBAN dedicato: IT42D0521616800000000087558