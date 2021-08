ASP Enna. Tamponi a giocatori e dirigenti Enna Cacio

Share Facebook

Questa mattina, gli atleti e i dirigenti dell’Enna Calcio hanno effettuato il tampone antigenico presso il drive in allestito nei locali dell’ex Ospedale Umberto I in via Trieste a Enna. Prosegue il monitoraggio delle comunità, in base ad accordi con l’ASP di Enna, come ulteriore misura di prevenzione di diffusione dei contagi nel territorio. Nella foto, giocatori e dirigenti dell’Enna Calcio, i vaccinatori, tra cui l’infermiere Giuseppe Savoca.