Covid 7/8: in Sicilia 776 i nuovi positivi, 7 decessi, 29 Prov.Enna. Enna città positivi 101 in quarantena 90

Sono 776 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 17.662 tamponi processati, con un tasso di positività del 4,4%. Ancora una volta l’isola è in testa per numero di nuovi contagi e lo è anche per quanto riguarda le vittime: sono 7 quest’oggi, sulle 22 totali registrate in Italia. Sono 337 invece i guariti. La curva epidemiologica invece rallenta ancora la sua crescita facendo segnare un +9% di casi nell’ultima settimana.

Sempre in aumento invece il numero di pazienti ricoverati negli ospedali: sono 394 quelli in area medica, con un incremento di 19 unità rispetto a ieri e un tasso di occupazione del 12,6%; 47 invece i posti letto occupati in terapia intensiva (+5), con un tasso del 6,4% e 5 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Il numero degli attuali positivi sfonda il muro dei 13 mila: sono 13.411 di cui 12.970 in isolamento domiciliare.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: Catania 197, Palermo 127, Caltanissetta 121, Trapani 76, Agrigento 70, Siracusa 62, Ragusa 59, Messina 35, Enna 29.



Enna città positivi 101 (ieri 97), in quarantena 90 (ieri 90), 3 ricoverati 3 (ieri 3).