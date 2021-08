Bronzo per le Farfalle azzurre, Italia a quota 40 medaglie

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia numero 40 per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo. Le Farfalle hanno vinto il bronzo nell’all around a squadre di ginnastica ritmica con 87.700 punti. L’oro è andato alla Bulgaria con 92.100, l’argento alla rappresentativa russa con 90.400. “E’ un’emozione stupenda, non si può descrivere, siamo talmente contente. Questa medaglia incarna tutti i nostri sacrifici, il sudore e le lacrime degli ultimi cinque anni: è tutto qui dentro” le parole del capitano Alessia Maurelli. “Una finale olimpica è sempre molto combattuta. Dopo le qualifiche di ieri, abbiamo azzerato tutto – ha raccontato la ginnasta – e siamo ripartite. Ci siamo dette di gareggiare con cuore, unione e anima. Questo ci ha guidato dopo la prima rotazione e abbiamo fatto il secondo esercizio meglio che potevamo”. Una dedica alla direttrice tecnica dell’Italia, Emanuela Maccarani, anche membro della Giunta del Coni e allenatrice più medagliata di sempre: “Questo bronzo è per lei, la nostra ancora e guida. In questi momenti non ricordi neanche le privazioni e i sacrifici. La ritmica italiana c’è e siamo contenti di aver dato una spinta ulteriore con questa medaglia”, ha concluso Maurelli con al fianco le altre compagne di squadre, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean.

(ITALPRESS).