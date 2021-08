Asp Enna: concorso per 43 dirigenti medici in quasi tutte le principali branche e 63 in mobilità

Share Facebook

Sono centinaia le assunzioni in programma per il personale medico dell’Isola. Tra le Asp più “attive” con i concorsi c’è quella di Enna che cerca 43 dirigenti medici in quasi tutte le principali branche.

A Enna sono disponibili 7 posti in medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, un posto in cardiologia, 2 in radiodiagnostica e altrettanti in ginecologia, lungodegenza e ortopedia. In chirurgia generale i posti da assegnare sono 6, 1 in urologia, 2 in odontoiatria e stomatologia, 1 in malattie infettive, 3 in nefrologia, 1 in neurologia, 3 in riabilitazione, 2 in neuropsichiatria infantile, 4 in psichiatria. Gli ultimi posti sono quelli previsti per 2 medici Siav e altrettanti di organizzazione dei servizi sanitari di base. Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 agosto. Il concorso sarà per titoli ed esami. Ma c’è di più, perché l’Asp di Enna cerca anche altre 63 figure – fra dirigenti medici e collaboratori professionali – da assegnare però con la procedura della mobilità volontaria regionale e interregionale.