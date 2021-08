Anfiteatro della Dogana romana – Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra fa tappa a Centuripe

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Una stagione unica, di indiscusso successo di pubblico e di critica, definita come la stagione più “cool” dell’Estate siciliana è quella che ha visto come protagonista il Coro Lirico Siciliano ente promotore del prestigioso Festival Lirico dei Teatri di Pietra.

Il 12 Agosto, alle 21, l’ente lirico porterà le eterne melodie dei compositori operistici presso un altro gioiello siciliano: la monumentale Tomba Romana di Centuripe.

L’edificio archeologico chiamato “Dogana” è uno dei due mausolei funerari monumentali di Centuripe e si animerà di arte e musica; uno spettacolo suggestivo, valorizzato da diverse eccellenze siciliane nel campo musicale e dalla straordinaria bellezza del sito archeologico, che conferma – ancora una volta – la Sicilia come Terra degli dèi.

Una serata spensierata in compagnia della grande musica, con gli artisti del Coro Lirico Siciliano che ripercorreranno e interpreteranno le più straordinarie e popolari pagine del repertorio italiano ed europeo per una vera e propria maratona in musica accompagnata dalla maestria pianistica di Giulia Russo.

Un viaggio dall’opera all’operetta fino ad arrivare alla canzone italiana: da Carmen a La Traviata, da Il paese dei campanelli a Cin Ci Là, da Mamma a Non ti scordar di me.

Il ricco e accattivante programma proporrà, oltre alle più celebri composizioni del ricco e amato repertorio nel Novecento italiano musicale, anche alcune tra le più frizzanti pagine della tradizione operettistica: estratti da Il paese dei campanelli, La principessa della Czarda, Il paese del sorriso, etc.

Anche quest’anno, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che prevede un enorme dispiegamento di oltre 200 tra artisti e maestranze, ha ottenuto i più prestigiosi patrocini, tra cui spiccano quello del Parlamento Europeo, del Presidente del Senato e del Presidente della Camera e ha ottenuto il prestigioso marchio Effe Label, che viene dato ai festival più prestigiosi d’Europa.

Il fil rouge su cui si fonda l’edizione 2021 è il tema dell’incontro, quel contatto che ci è stato negato a causa della pandemia, ma di cui tutti abbiamo bisogno.

E’ questa la mission della terza edizione del “Festival Lirico dei Teatri di Pietra”: trasmettere la bellezza dell’arte e della cultura per favorire la ricchezza dell’incontro e del confronto tra le persone e le proprie identità; un incontro fecondo e vitale tra antichità e contemporaneità, tra arte e individui, capace di rigenerare le comunità attraverso l’incanto dello spettacolo.

Ripartire, dunque, dal nostro passato, dall’arte, dalla cultura, dalla musica, per ritrovare quella “vicinanza” indispensabile per guardare, con fiducia, a un futuro che è prodigo di speranza e di bellezza.