Enna. Prevenzione incendi: grande occasione andata in fumo… meglio spendere in altalene, cestini, fioriere afferma il Consigliere Greco

Enna, A seguito del Consiglio comunala svoltosi nella giornata di ieri (in piena calura e costringendo qualche assessore e consigliere di maggioranza di fare una pausa mare), questo il resoconto del consigliere comunale del PD, il giovane Marco Greco:

“Ieri l’amministrazione ha presentato in Consiglio Comunale una variazione di bilancio di circa 2 milioni di euro.

Visto quanto successo nei giorni scorsi abbiamo presentato un emendamento in cui, tra le altre cose, si proponeva di investire 57.000 euro nella prevenzione degli incendi e 30.000 euro per piantumare alberi lungo le pendici.

Sarebbe bastato ridurre, di poco, alcune spese sicuramente utili ma non prioritarie per cui il nostro comune ogni anno prevede decine e decine di migliaia di euro: eventi, manifestazioni, arredo urbano, spese “tecniche” non indispensabili a detta degli stessi dirigenti del Comune.

Nonostante l’emendamento in questione sia stato accolto col parere favorevole di tutti i tecnici e dei Revisori dei Conti la maggioranza consiliare ha ritenuto più opportuno spendere, a titolo d’esempio, 60.000 euro in altalene, cestini, fioriere. Mentre tutto intorno la città è ancora ricoperta di cenere.

In altre occasioni è prevalso il buonsenso. Questa volta, mio malgrado, è prevalsa la necessità di tutelare i deboli equilibri politici di maggioranza, equilibri ancora più deboli quando c’è da spartire somme tra i diversi assessorati (ergo, tra diverse componenti politiche).

Un’occasione di prevenzione sprecata.

Peccato”.