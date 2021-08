Zaia “Superare Reddito di Cittadinanza, meno tasse per assumere di più”

MILANO (ITALPRESS) – “Non è una novità italiana, in altri paesi esiste. Però, abbiamo capito che così come è stato introdotto, ha consentito ad alcuni di lucrare a carico della comunità senza effetti vistosi sull’occupazione: difficile trovare lavoro guardando la tv. La strada era la defiscalizzazione delle assunzioni, con qualche misura per evitare i turn over di opportunità”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, sul Corriere della Sera invita ad andare oltre il reddito di cittadinanza e puntare sulla riduzione delle tasse sul lavoro per poter assumere di più. Sulla riforma degli ammortizzatori sociali, Zaia non ha dubbi: “Credo che questa sia una riforma delle riforme, fondamentale anche in vista del Pnrr. Parlarne oggi è impossibile, ma io credo debba essere rispettosa di chi si è spaccato la schiena per fare grande questo paese. E deve essere di buon senso e di modernità”.

(ITALPRESS).