Un vasto incendio è divampato in territorio di Nicosia, in contrada Serra Marrocco tra Gangi e Nicosia, dove sorge un impianto di energia eolica. Il fronte preoccupa perchè si avvia verso la zona di monte Campanito, dove si trova l’omonima riserva orientata che già nei giorni scorsi è stata minacciata dell’incendio che, partito da Gangi, nel Palermitano, si è esteso dalle Madonie ai monti Nebrodi. Per il momento non sono attesi mezzi aerei, già tutti impegnati sui fronti attivi.