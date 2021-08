Il Presidente Mattarella in visita a Piazza Armerina?

Share Facebook

Una delle ultime illustri visite nella città di Piazza Armerina è stata quella del Santo Padre, ma dopo di ciò nessuno poteva mai presagire ed assurgere ad altra illustre visita quale quella del Presidente della Repubblica Mattarella. Ebbene sì, il sindaco della città dei mosaici avrebbe tentato anche questa sua “impresa”. Il Presidente Mattarella, sarebbe stato invitato dal primo cittadino a presenziare la mostra di Mitoraj. Esatto, invitato per la mostra, né per visitare la Villa Romana del Casale, che ci poteva stare, né tantomeno per visitare la città di Piazza Armerina. La mostra di Mitoraj, con sculture che tutto avrebbero tranne che l’essere uniche. Dal 1993 ad oggi, le sculture dell’artista polacco vengono realizzate all’interno della fonderia Del Chiaro Massimo. Dei bozzetti eseguiti dall’artista, non solo Mitoraj, vengono ingranditi tramite un pantografo in un modello di creta alto fino a sei metri, trasferiti al reparto gessi; eseguito stampo in gomma e vari altri passaggi finiscono, come atto ultimo, in fonderia con la fusione del bronzo e rifinitura delle sculture. Insomma, sarebbero delle sculture riprodotte in serie e per questo motivo inflazionate, sosterrebbero alcuni artisti di livello. Forse saremo l’unico comune a pagare ben 65.000 euro per queste sculture, esattamente nove, inserite in un contesto storico che nulla ha a che vedere con le stesse e non di proprietà del comune. Altre mostre in Italia, a fronte di trenta opere collocate avrebbero sostenuto delle spese non superiori a circa 10.000 euro circa, il tutto compreso trasporto, assicurazione ed installazione. L’Ente, ente in dissesto, ha già sborsato circa 35.000 a fronte dei 65.000 checché se ne dica dell’esistenza di un finanziamento Regionale. Ecco quale mostra avrebbe dovuto presenziare il Presidente della Repubblica. Comunque per correttezza, e degna di nota, è la sottoscrizione dell’invito al Presidente anche da parte del sindaco di Noto, città che a differenza da quella Piazzese, non solo ha collocato le sculture nei luoghi più visitati della città, ma non avrebbe sborsato un Euro. Per Piazza Armerina, nessun ritorno danaroso, in un momento in cui l’economia piange ed il territorio brucia. Nessun ritorno per i commercianti dell’area esterna alla Villa Romana, abbandonati al loro destino con i vari rimpalli dagli organi di competenza. Nel frattempo però, arriva un comunicato stampa da parte dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali che, con rullo di tamburi e squillo di trombe annuncia l’inaugurazione del tanto sospirato e conteso Museo di Palazzo Trigona della Floresta. L’evento è stato fissato per giorno sedici agosto alle ore 18, inutile anticipare la presenza delle più alte cariche politiche, dalla personalità al vertice della piramide per finire con quella alla base della piramide. Sì lo so, non siamo in Egitto, ma la metafora calza a pennello. A proposito di calze ed attrezzerie, in questi giorni si svolgerà il Palio dei Normanni, la manifestazione medievale più importante del meridione, in una città medievale che ha la fortuna di possedere un castello medievale peraltro fruibile ma che per quest’anno tale fruizione non sarebbe rientrata nei progetti dell’amministrazione. Nessun ruolo od evento che coinvolga il Castello Aragonese, eppure una testa l’avrebbero potuta collocare all’interno delle mura del Castello e lasciare in pace Trigona. A lesinare, anche una piccola suonatina di tamburi, tutte le possibili location della città, e invece nada de nada, unico luogo ormai che la fa da padrona da tre anni a questa parte, la Piazza Duomo. Una piazza vestita a festa con delle luminarie la cui forma lasciano veramente presagire solo cose belle. Le luminarie collocate, si dice peraltro, siano state installate solo ed esclusivamente “o cian da catt’drau” in onore e per rendere grazia alla Patrona, in realtà sembrerebbe onorare gli eventi canori e non canori, che si svolgerebbero in tale location, spente in assenza di eventi, accese durante lo svolgimento delle manifestazioni estive. Bene siete curiosi di conoscere anche la data della visita a Piazza Armerina da parte del Presidente Mattarella? Mi spiace ma ha dovuto declinare l’invito, pur non disdegnando un suo inserimento nel cronoprogramma istituzionale. Tutto, ma proprio tutto, in questi ultimi tre anni è stato fatto e sarà fatto per il bene della città da parte di questa amministrazione.

Anna Zagara