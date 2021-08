Covid 14/8: in Sicilia 1.013 i nuovi positivi, 3 decessi, 50 Prov.Enna. Enna città positivi 103 quarantena 56

Share Facebook

Resta sopra quota mille il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia: sono 1.013 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 18.614 tamponi, con un tasso di positività al 5,4%. L’isola è ancora prima in Italia per numero di casi e di ricoveri. Rispetto a sabato scorso si registra un lieve incremento dei tamponi ma anche un +31% alla voce contagi. Tre le nuove vittime del virus e 453 invece i guariti. Negli ultimi 7 giorni i casi sono aumentati del 38,2%.

Prosegue l’aumento della pressione ospedaliera, ormai a un passo dalla soglia critica per quanto riguarda i ricoveri in area medica: sono 531 i pazienti nei reparti, con un incremento di 32 unità rispetto a ieri e un tasso di occupazione al 14,7%. Numeri invariati invece per quanto riguarda le terapie intensive dove sono 65 i posti letto occupati (tasso dell’8,6%) con 7 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Province – totale e incremento casi

Palermo: 74.384 (221)

Catania: 64.197 (184)

Messina: 28.240 (128)

Siracusa: 18.221 (104)

Ragusa: 16.076 (12)

Trapani: 15.958 (104)

Caltanissetta: 15.112 (83)

Agrigento: 14.817 (127)

Enna: 7.520 (50)

In totale sono 17.487 gli attuali positivi in Sicilia, solo il Lazio ne registra un numero più alto.



Enna città positivi 103 (ieri 110), in quarantena 56 (ieri 68), 6 ricoverati (ieri 6).