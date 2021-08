Nicosia: festa dedicata agli anziani

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

La pandemia causata dal coronavirus ha fatto pagare all’umanità un ingente tributo in termini di vite umane soprattutto nelle fasce di età degli anziani. Con la loro scomparsa non muore solamente un padre od un nonno, ma anche e soprattutto un depositario di conoscenza, di esperienze e di passato. La nostra società deve molto agli anziani perché da loro siamo venuti e un domani saremo noi i prossimi anziani. La cultura dello scarto ha purtroppo messo di lato la figura dell’anziano perché, in un mondo dove tutto si quantifica col denaro e la produzione, chi non produce va eliminato anche moralmente e così avviene con gli anziani sempre più soli e abbandonati in un mondo sempre più insensibile e composto da tante monadi. A Nicosia da diverso tempo ogni anno, attraverso l’iniziativa di Pietro Muzzicato, si celebra una giornata dedicata agli anziani, un modo come un altro per celebrarli e per non farli sentire soli ma anzi avvolgendoli con l’abbraccio della comunità. Quest’anno assieme a Pietro Muzzicato ad organizzare l’evento vi è il parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore Padre George e Tony Di Bella. La manifestazione rientra all’interno dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Assunta, festa molto sentita in paese e che, nei tempi pre covid, culminava con una solenne processione. Quest’anno, viste le ristrettezze, si è dovuto rimodulare un po’ il tutto e il raccoglimento, più sobrio e intimo, vedrà come epicentro di tutto la Chiesa di Santa Maria Maggiore. Tra gli eventi proposti non è mancata la musica, il più alto linguaggio espressivo che permette all’Uomo di toccare vette sublimi. E tutto ciò grazie al Maestro Ermanno Provitina, eccellenza assoluta nicosiana di cui spesso vi abbiamo notiziato, che già ha dato un “assaggio” lo scorso 11 agosto esibendosi assieme al coro interparrocchiale di Nicosia. Questa sera alle ore 20.30 vi sarà un altro concerto nell’ottica della festa degli anziani con il Maestro Provitina affiancato da Ottavia Guarrera. Un concerto a cui tutti noi siamo invitati a partecipare, rispettando le dovute cautele per la pandemia, con il grande rispetto per la maestria della musica messa al servizio della celebrazione della saggezza dell’età avanzata. Tra gli interventi in programma vi sarà quello del Dr. Alberto Murè, un esempio di questa comunità. Questa manifestazione, inoltre, è un qualcosa a cui tutto il popolo ha voluto dare un contributo. A dare una mano, infatti, agli organizzatori vi sono stati il Rotaract club di Nicosia, associazione molto attiva e impegnata nel sociale anche nell’ottica della valorizzazione degli anziani con iniziative portate avanti anche all’interno della casa di riposo locale, l’esercizio commerciale Casa Facile La Giusa, la Gioielleria Di Marco, panificio Campagna di Sperlinga, il Bar dell’Orologio di Roberto Quattrocchi, l’attività commerciale “Borremans” di Federico Parisi e tante altre persone de quartiere che non hanno fatto mancare il loro contributo. Oltre a questa manifestazione, gli organizzatori doneranno a ciascuna casa di riposo presente nel territorio Nicosiano un piccolo dono per tutti gli ospiti. Un buon modo per celebrare come comunità il Ferragosto.



Alain Calò