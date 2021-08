Covid 17/8: in Sicilia 1.229 i nuovi positivi, 0 decessi, 93 Prov.Enna. Enna città positivi 121 quarantena 64 – Isola raggiunge soglia zona gialla, Enna sarebbe già zona rossa

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

La Sicilia ha raggiunto i parametri per il passaggio in zona gialla: oltre il 10% i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva e oltre il 15% (precisamente il 16,8%) in ricovero ordinario. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.229 i nuovi casi di Coronavirus registrati nell’Isola su 26.865 tamponi processati e l’indice di positività è sceso al 4,6% (ieri 11%). Ieri erano stati 881 i nuovi positivi su 8028 tamponi processati. Salgono, ancora, purtroppo, i ricoveri, ben 30 di cui 6 in terapia intensiva. I posti letto occupati in quest’ultimo reparto da pazienti Covid raggiungono il 10,2%, dato che unito a quello relativo ai ricoveri ordinari che è del 16,8% pone la Sicilia in zona gialla. L’Isola ha così raggiunto i due parametri che automaticamente determinano il passaggio di fascia che avverrà il prossimo 23 agosto. Nelle ultime 24 ore sono stati 13 i guariti e non ci sono stati decessi.

Attualmente ci sono, 19.949 positivi, di cui 607 ricoverati in ospedale (ordinari), 77 in terapia intensiva e 19.265 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 231.484, mentre rimangono fermi a 6.148 i decessi, da inizio pandemia sono state 257.581 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello provinciale, a Palermo sono stati 324 i nuovi casi registrati, a Catania 129, a Messina 225, a Siracusa 65, a Ragusa 72, a Trapani 89, a Caltanissetta 82, ad Agrigento 150, a Enna 93.



Enna città positivi 121 (ieri 111), in quarantena 64 (ieri 61), 7 ricoverati (ieri 7) di cui 1 in terapia intensiva.



Sono 5.273 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 3.674). Sale così ad almeno 4.449.606 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 54 (ieri sono stati 24), per un totale di 128.510 da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.191.980, ovvero 4.794 rispetto a ieri (il giorno prima sono state 3.477). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 128.696 pari a 5.273 in più (+168 il giorno prima).

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 74 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 35,67 milioni (66% della popolazione over 120).