Enna. Festa Maria Santissima di Valverde 2021

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Enna. Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Valverde il cui simulacro sarà oggi esposto sull’altare maggiore del Santuario di Valverde.



Dal 2 agosto sono iniziate le celebrazioni eucaristiche in chiesa in preparazione del giorno di festa in programma Domenica 29 Agosto.

Oggi, intanto, la comunità cristiana ennese accoglierà il simulacro della Madonna di Valverde che sarà direttamente esposto sull’altare del Santuario già a partire dal pomeriggio; dalle ore 19:00 ci sarà la recita del Santo Rosario e della Coroncina in onore della Madonna di Valverde, mentre alle ore 20:00 sarà celebrata la messa.

Applicando il protocollo d’intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri già da inizio festeggiamenti viene garantita la partecipazione ai riti in sicurezza con posti distanziati in chiesa, dove si accede con la mascherina, mentre all’esterno è stato allestito a cura della Confraternita uno schermo che proietta la messa.

Ad accompagnare al giorno di festa un intenso programma religioso con le messe dedicate che prenderanno il via da domani così come di seguito riportato:

Lunedì 23: Celebrazione Eucaristica per il Volontariato

Martedì 24: Celebrazione Eucaristica per le Missioni

Mercoledì 25: Celebrazione Eucaristica per i Procuratori e per i Motociclisti

Giovedì 26: Celebrazione Eucaristica per la Famiglia

Ore 21,00: Adorazione Eucaristica

Venerdì 27: Anniversario della Dedicazione della Chiesa e dell’Altare

Celebrazione Eucaristica per i Giovani

Sabato 28: h 09,30 Tradizionale “Messa delle Verginelle”

h 19,00 Solenne Celebrazione Eucaristica e dei Primi Vespri con la Comunità Parrocchiale

h 24,00 “Preghiera a Maria”.

DOMENICA 29 – Giorno della Festa

Ore 7:00, 8:30, 10:00 Celebrazioni Eucaristiche

Ore 11:30 Solenne celebrazione Eucaristica

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica dei Confrati

Ore 20:00 Celebrazione Eucaristica

Da Lunedì 30 a Sabato 5 Settembre: ore 20:00 Celebrazione Eucaristica

Domenica 6 Settembre

Ore 20:00 Celebrazione Eucaristica e chiusura dei festeggiamenti.