Covid 27/8: in Sicilia 1.681 i nuovi positivi, 11 decessi, 87 Prov.Enna. Enna città positivi 120 quarantena 97 decessoi 1

Sono 1.681 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, con l’isola sempre in testa per numero di contagi in Italia e a breve costretta a tornare in zona gialla dopo due mesi in bianco. Altre undici le vittime del virus, 1.255 invece i guariti. Gli attuali positivi sono 26.525, con un aumento di 415 unità rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 22.589, con il tasso di positività odierno al 7,4%.

Ancora male la situazione ospedaliera con un nuovo rialzo di ricoveri in area medica: sono 778 i pazienti nei reparti Covid dei nosocomi siciliani, 26 in più rispetto a ieri. Restano invece stabili i numeri delle terapie intensive, con 103 posti letto occupati e 8 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore.

L’isola resta comunque prima in Italia per numero di nuovi ingressi in terapia intensiva. Sono invece 25.644 i positivi in isolamento domiciliare. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 329, Catania 353, Messina 18, Siracusa 233, Ragusa 308, Trapani 126, Caltanissetta 94, Agrigento 133, Enna 87.



Enna città positivi 120 (ieri 128), in quarantena 97 (ieri 87), 4 ricoverati (ieri 6) 1 terapia intensiva, 1 decesso.



Sono 7.826 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 7.211). Sale così ad almeno 4.517.434 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 45 (ieri sono stati 43), per un totale di 129.002 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.250.314 ovvero + 6.717 rispetto a ieri (il giorno prima +5.839). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 138.118, pari a 1.061 in più (+1.333 il giorno prima).