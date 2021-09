Covid 3/9: Sicilia nuovi positivi 1.348 e 21 decessi, 1 Prov.Enna. Enna città positivi 82 quarantena 77

Share Facebook

3 SET – Sono 1.348 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 21.978 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 6,1% ieri era al 5,3% .

L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dal Emilia Romagna con 721 casi.

Gli attuali positivi sono 28.130 con un incremento di 5 casi. I guariti sono 1.322 mentre si registrano altre 21 vittime che portano il totale dei decessi a 6.413.

La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 8 il 1 settembre, 12 il 31 agosto e 3 il 29 agosto.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 957 i ricoverati, 10 in meno rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 115, tre in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 131, Catania 353 Messina 353, Siracusa 204, Ragusa 108, Trapani 115, Caltanissetta 32, Agrigento 51, Enna 1.



Enna città positivi 82 (ieri 85), in quarantena 77 (ieri 77), 4 ricoverati (ieri 4) 1 in terapia intensiva.



Sono 6.735 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.761, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.559.970 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 58* (ieri sono stati 62), per un totale di 129.410 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.293.535 e 6.544 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 6.372). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 137.025, pari a +127 rispetto a ieri (+320 il giorno prima).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 296.394, ovvero 3.327 in più rispetto a ieri quando erano stati 293.067. Mentre il tasso di positività è stabile al 2,3% (l’approssimazione di 2,27%); come ieri quando era 2,3%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Meno nuovi contagi in 24 ore rispetto a ieri, ma pochi di meno. La curva epidemiologica in oscillazione inizia a scendere prima del weekend. Un miglioramento dello scenario — che va avanti per il quarto giorno consecutivo — si vede dal confronto con lo scorso venerdì (27 agosto) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +7.826 casi con un tasso di positività del 2,9%: infatti oggi ci sono meno nuove infezioni del 27 agosto, con un rapporto di casi su test inferiore (2,3% contro 2,9%). Questo andamento che fa ben sperare si osserva anche in modo immediato guardando il grafico della curva in basso.

Il rallentamento dell’epidemia è confermato anche dal lieve calo dell’indice Rt che scende allo 0,97 dall’1,01 della settimana prima, dopo sei settimane sopra la soglia di 1. Mentre è in leggero aumento l’incidenza settimanale a livello nazionale: 74 per 100 mila abitanti (23-29 agosto) contro i 71 per 100 mila della settimana prima. Ma salgono da 10 a 17 le regioni e le province a rischio moderato. Al momento, la prevalenza della variante Delta nel nostro Paese è al 99,7%.

È sempre la Sicilia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati: qui sono +1.348 i casi con un tasso di positività del 6,1% calcolato su 21.978 tamponi. Segue l’Emilia-Romagna: +721 casi con tasso 2,15%. Sopra quota 600 ci sono poi: la Lombardia che ha processato il maggior numero di test regionali della giornata, pari a più di 45 mila, trovando +647 positivi con tasso 1,4% e il Veneto che registra +637 casi con tasso 1,5%.

In calo le degenze ordinarie per il quarto giorno di fila e in leggerissimo aumento quelle in area critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -41 (ieri -26), per un totale di 4.164 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +1 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +15), portando il totale dei malati più gravi a 556, con 42 ingressi in rianimazione (ieri 49).

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 78,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 38,2 milioni (70,88% della popolazione over 12)

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 871.685: +647 casi (ieri +656)

Veneto 456.975: +637 casi (ieri +844)

Campania 447.098: +369 casi (ieri +461)

Emilia-Romagna 413.508: +721 casi (ieri +529)

Lazio 375.837: +430 casi (ieri +404)

Piemonte 373.307: +286 casi (ieri +255)

Sicilia 280.235: +1.348 casi (ieri +1.182)

Toscana 272.943: +525 casi (ieri +615)

Puglia 264.399: +338 casi (ieri +209)

Friuli-Venezia Giulia 111.267: +138 casi (ieri +186)

Marche 111.082: +172 casi (ieri +224)

Liguria 110.269: +159 casi (ieri +168)

Abruzzo 79.404: +87 casi (ieri +152)

Calabria 78.670: +298 casi (ieri +324)

P. A. Bolzano 75.265: +71 casi (ieri +64)

Sardegna 72.910: +290 casi (ieri +268)

Umbria 62.071: +120 casi (ieri +131)

P. A. Trento 47.588: +120 casi (ieri +37)

Basilicata 29.118: +61 casi (ieri +39)

Molise 14.311: +26 casi (ieri +10)

Valle d’Aosta 12.028: +3 casi (ieri +3)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.929: +2 decessi (ieri +4)

Veneto 11.693: +2 decessi (ieri +2)

Campania 7.766: +5 decessi (ieri +9)

Emilia-Romagna 13.375: +3 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Lazio 8.532: +8 decessi (ieri +4)

Piemonte 11.720: nessun nuovo decesso (ieri +3)

Sicilia 6.413: +21 decessi (ieri +23)

Toscana 7.027: +2 decessi (ieri +5)

Puglia 6.717: +3 decessi (ieri +1)

Friuli-Venezia Giulia 3.804: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Marche 3.048: +1 decesso (ieri +1)

Liguria 4.387: +1 decesso ( ieri nessun nuovo decesso)

Abruzzo 2.532: +1 decesso (ieri +1)

Calabria 1.327: +7 decessi (ieri +4)

P. A. Bolzano 1.185: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Sardegna 1.588: +1 decesso (ieri +4)

Umbria 1.433: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

P. A. Trento 1.366: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Basilicata 600: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Molise 495: nessun nuovo decesso dal 28 agosto

Valle d’Aosta 473: nessun nuovo decesso dal 14 luglio