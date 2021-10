Covid 18/10: Sicilia 260 nuovi positivi 5 decessi, Prov.Enna 1 – Enna città positivi 65 quarantena 92

Share Facebook

18 OTT – Sono 260 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 229) a fronte di 10.960 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 2,4% ieri era al 2,3%.

L’isola torna al primo posto per contagi giornalieri, al secondo posto c’è l’Emilia Romagna con 209 casi.

Gli attuali positivi sono 7.544 con una diminuzione di 152 casi. I guariti sono 407 mentre si registrano altre 5 vittime che portano il totale dei decessi a 6.942.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 297 ricoverati, 9 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 43 uno in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 31 casi, Catania 102, Messina 48, Siracusa 28, Ragusa 15, Trapani 2, Caltanissetta 11, Agrigento 22, Enna, 1.



Enna città positivi 65, in quarantena 92, 2 ricoverati 1 in terapia intensiva.



A livello nazionale, i nuovi positivi sono 1.597 (rispetto ai 2.437 di ieri). I tamponi processati sono 219.878 che portano il tasso di positività a 0,73%. Oggi si registrano 44 decessi (ieri erano 24). I guariti sono 2.756 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 1.206 unità per un totale di 76.363. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 2.428 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 358 con 26 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 73.577 persone. La Sicilia è la prima regione per numero di contagi (260), seguita da Emilia-Romagna (209) e Lazio (202).