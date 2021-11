Troina e Sancataldese: pari a reti bianche nello scontro salvezza

Share Facebook

Nella prima partita al “Silvio Proto” di Troina, dopo i lavori di restyling, si affrontano i rossoblù del Troina e i verdeamaranto della Sancataldese. Dal match esce un noioso 0-0 che non giova a nessuna delle due compagini e che nemmeno muove la classifica. Troina che rimane all’ulitmo posto con 3 punti mentre Sancataldese che guadagna due posizioni, superando Biancavilla e Giarre, e che si trova al quartultimo con 7 punti. Di seguito la cronaca e il tabellino.

PRIMO TEMPO: A rendersi pericolosa è subito la Sancataldese al 4′ con Brunetti che, su punizione, impegna Faccioli. Al 9′ sono ancora gli ospiti che si fanno vedere in avanti, questa volta a provarci è Rotulo, la sua conclusione esce fuori di poco. Al 17′ si fa vedere anche il Troina con Boufous che, su punizione, becca il palo alla sinistra di Valenti. Al 25′ è ancora un super Boufous a creare problemi nella metà campo verdeamaranto, attaccante rossoblù che prima salta il portiere e poi la mette in mezzo per Fratantonio che, però, arriva in ritardo sul pallone sprecando questa ghiotta occasione. Al 43′ è il Troina ad essere ancora pericoloso con Fratantonio che, a tu per tu con l’estremo difensore ospite, spedisce la palla fuori. Al 44′ altra occasione nei piedi di Fratantonio, la sua conclusione viene deviata in angolo. Al 45’+1 avviene l’episodio che avrebbe potuto cambiare la storia del match, l’estremo difensore ospite Valenti si fa prima ammonire per proteste e poi, addirittura, buttare fuori. Sancataldese che, quindi, rimane in 10 uomini. Dopo 2 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione.

SECONDO TEMPO: Pronti-via ed è la Sancataldese a provarci con un tiro da fermo. Al 47′ calcio di punizione dalla destra per gli ospiti, della battuta se ne incarica Brunetti che trova in mezzo Tuccio che, però, manda il pallone di poco a lato. Al 49′ ci prova anche il Troina con il suo numero 10 Boufous che, prima si libera di un paio di difensori avversari, poi prova il tiro verso la porta difesa da La Cagnina (subentrato a fine primo tempo al posto di Manno a causa dell’espulsione di Valenti), palla che finisce fuori. Al 52′ a provarci è la Sancataldese con Cess che, da fuori area, prova il tiro, è attento l’estremo difensore rossoblù che blocca a terra. Sul capovolgimento di fronte a provarci è il Troina con Mbaba che prova il tiro da fuori area, anche in questo caso è attento l’estremo difensore che blocca. Ritmi che calano, Troina che prova ad attaccare e Sancataldese che si difende egregiamente. Per un’altra occasione da gol dobbiamo aspettare il 78′ quando a rendersi pericoloso è il Troina con il solito Boufous che, da fuori area, prova il destro, tiro che viene deviato in calcio d’angolo. All’89’ a provarci è ancora il Troina con il solito Boufous che, nuovamente da fuori area, tenta la botta, tiro che si spegne alto. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine dell’incontro.

IL TABELLINO:

TROINA: Faccioli; Lo Cascio; Berti; Bringas (65′ Pace); Falla; Padovani; Camacho (51′ Mbaba); Corcione; Manara (82′ Ferraguto); Boufous; Fratantonio (84′ Romano). A disp.: D’Andrea; Cardella; Cristaldi; Tourè; Fiumara. All. Galfano.

SANCATALDESE: Valenti; Salvo, Lo Curto; Calabrese; Porcaro; Neri; Cess (90′ Canino); Rotulo (92′ Cenci); Manno (47′ La Cagnina); Brunetti; Tuccio (85′ Liga). A disp.: Sinatra; Fuschi; Burcheri; Mascali; Brunetto. All. Campanella.

ARBITRO: Pistarelli di Fermo (Singh-Preci)..

NOTE: ammoniti Lo Curto, Camacho, Manara, Padovani, La Cagnina, Lo Cascio. Espulso Valenti per doppia ammonizione.

goalsicilia.it