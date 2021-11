Covid 30/11: Sicilia 545 nuovi positivi 8 decessi, Prov.Enna 18 – Enna città positivi 44

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

30 NOV – Sono 545 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 32.398 tamponi processati nell’Isola.

Ieri i nuovi positivi erano 559.

Il tasso di positività oggi è 1,7%, in diminuzione rispetto a ieri che era al 3,8%.

L’isola è al settimo posto per contagi, dopo Veneto con 2362 casi, Lombardia con 2.223, Lazio con 1.253, Emilia Romagna con 1.088, Piemonte con 972 e Campania con 886 casi.

Gli attuali positivi sono 12.545 con un aumento di 337 casi.

I guariti sono 200 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.205.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 351 ricoverati, con 14 ricoverati in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 43, uno in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 96 casi, Catania 215, Messina 12, Siracusa 28, Ragusa 53, Trapani 58, Caltanissetta 32, Agrigento 33, Enna, 18.



Enna città positivi 44 (ieri 44), in quarantena 119 (ieri 95), 2 ricoverati 0 in terapia intensiva.



Sono 12.764 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 7.975). Sale così ad almeno 5.028.547 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 89 (ieri sono stati 65), per un totale di 133.828 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.700.449 e 8.041 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.707). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 194.270, pari a +4.627 rispetto a ieri (+3.200 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 719.972, ovvero 443.972 in più rispetto a ieri quando erano stati 276.000. Si tratta di un nuovo record di test (il precedente è stato di 717 mila analisi, datato 3 novembre). Mentre il tasso di positività scende all’1,8% (l’approssimazione di 1,77%); ieri era 2,9%. Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come di consueto, la curva in oscillazione inizia a salire, dopo aver toccato «il punto più basso della settimana» nella giornata di lunedì. Il confronto con lo scorso martedì (23 novembre) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +10.047 casi con un tasso dell’1,4%, mostra che il trend è ancora in salita: oggi, infatti, ci sono più nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale superiore (1,8% contro 1,4%). Due le regioni con oltre 2 mila nuovi contagiati: il Veneto che comunica +2.362 casi con un tasso dell’1,7%, pressoché in linea con quello nazionale, calcolato su 138 mila tamponi. E poi c’è la Lombardia che segna +2.223 casi grazie a quasi 164 mila campioni analizzati — ossia il numero di test regionali più alto della giornata — con un tasso dell’1,3%, più basso di quello nazionale. Seguono sopra quota mille: Lazio (+1.253 casi con tasso 2,4%) ed Emilia-Romagna (+1.086 casi con tasso 2,8%). Da notare il Molise che rileva zero casi con 281 tamponi. Prosegue l’aumento delle degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +92 (ieri +171), per un totale di 5.227 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +14 (ieri +31) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 683, con 64 ingressi in rianimazione (ieri 58).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 932.544: +2.223 casi (ieri +851)

Veneto 517.158: +2.362 casi (ieri +1.265)

Campania 490.659: +886 casi (ieri +820)

Emilia-Romagna 455.930: +1.086 casi (ieri +1.223)

Lazio 423.571: +1.253 casi (ieri +1.121)

Piemonte 399.288: +972 casi (ieri +456)

Sicilia 324.222: +545 casi (ieri +559)

Toscana 301.496: +521 casi (ieri +328)

Puglia 279.384: +283 casi (ieri +209)

Friuli Venezia Giulia 131.037: +457 casi (ieri +181)

Marche 123.859: +416 casi (ieri +181)

Liguria 122.399: +386 casi (ieri +135)

Calabria 92.936: +285 casi (ieri +146)

P. A. Bolzano 87.953: +465 casi (ieri +256)

Abruzzo 87.651: +149 casi (ieri +39)

Sardegna 78.861: +87 casi (ieri +98)

Umbria 67.513: +68 casi (ieri +26)

P. A. Trento 52.112: +199 casi (ieri +64)

Basilicata 31.572: +32 casi (ieri +3)

Molise 15.209: 0 casi (ieri +4)

Valle d’Aosta 13.193: +89 casi (ieri +10)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 34.372: +15 decessi (ieri +8)

Veneto 11.963: +10 decessi (ieri +6)

Campania 8.229: +5 decessi (ieri +11)

Emilia-Romagna 13.791: +10 decessi (ieri +7)

Lazio 8.984: +10 decessi (ieri +5)

Piemonte 11.889: +3 decessi (ieri +4)

Sicilia 7.205: +8 decessi (ieri +6)

Toscana 7.402: +3 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Puglia 6.883: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Friuli Venezia Giulia 3.983: +9 decessi (ieri +6)

Marche 3.152: +3 decessi (ieri +1)

Liguria 4.465: +3 decessi (ieri +2)

Calabria 1.499: +3 decessi (ieri +1)

P. A. Bolzano 1.240: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Abruzzo 2.591: +2 decessi (ieri +3)

Sardegna 1.696: +2 decessi (ieri +1)

Umbria 1.487: +2 decessi (ieri +2)

P. A. Trento 1.387: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Basilicata 627: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Molise 504: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Valle d’Aosta 479: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila