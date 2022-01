Covid 4/1: Verso la zona arancione, Sicilia nuovi positivi 6.415 e 40 decessi, Prov.Enna 481 – Enna città positivi 650 – In Italia 170.844 nuovi contagi 259 i morti

Share Facebook

i contagi da coronavirus di questa quarta ondata tornano a salire vertiginosamente, paurosamente, in Sicilia come in Italia, proprio per l’accelerazione che c’è sta sui test. Secondo l’aggiornamento del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell’Isola sono state diagnosticate 6.415 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (su 59.829 tamponi) e sono state comunicate dalla Regione siciliane altre 40 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 4.384 (su 25.286 tamponi) e le vittime 16.

Ecco la distribuzione dei 6.415 nuovi casi odierni provincia per provincia: Messina 1.222, Palermo 1.100, Catania 1.087, Agrigento 746, Ragusa 642, Trapani 495, Enna 481, Caltanissetta 415, Siracusa 227.

Musumeci tuona: «Troppi contagi, la zona arancione appare inevitabile». Perché se il passaggio dalla zona bianca a quella gialla non ha comportato grandi variazioni nelle abitudini delle persone, il cambio di colore in arancione potrebbe invece impattare più seriamente sulla vita quotidiana. Ecco le norme che scattano con il passaggio di fascia.

La riapertura delle scuole in Sicilia, dopo la pausa delle festività di fine anno, è fissata al 10 gennaio. Lo ha deciso, d’intesa con il presidente della Regione Nello Musumeci e con il Dasoe dell’assessorato alla Salute, l’assessorato all’Istruzione e Formazione professionale della Regione Siciliana, in variazione a quanto previsto dal decreto assessoriale del 5 luglio scorso.





Enna città positivi 650 (ieri 589), in quarantena 114 (ieri 117), 5 (ieri 4) ricoverati 0 in terapia intensiva.



I dati del bollettino con i contagi di oggi: 170.844 casi e 259 morti, tasso di positività al 3,9% (-1,4%). Oggi Conferenza delle Regioni e incontro tra ministro Bianchi e sindacati sul nodo scuola: il Governo tira dritto, no a rinvii e si riparti il 10 gennaio. Domani Cdm: all’ordine del giorno ipotesi di Super Green pass sul posto di lavoro. Siglato l’accordo tra Figliuolo e le farmacie per le mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi. Prosegue, intanto, la campagna di vaccinazione: somministrate al momento 20.410.468 dosi di richiamo di vaccino.

Nel mondo 292.560.622 contagi e 5.449.495 morti per Covid. Record di casi in Usa, oltre un milione di casi in 24 ore, in Francia 300mila in 24 ore. Fda autorizza la terza dose di Pfizer per 12-15 anni. Studio Danimarca: “Variante Omicron, può essere ultima ondata Covid”. Nuova variante identificata nel Sud della Francia e restrizioni: obbligatorio indossare la mascherina in pubblico a partire dai 6 anni d’età. Sigarette in cambio di lattuga, Xi’an (Cina) torna al baratto.