Covid 5/1: Sicilia nuovi positivi 7.328 e 32 decessi, Prov.Enna 576 Asp dichiara zona alto rischio – Enna città positivi 784 – In Italia 189.109 nuovi contagi 231 i morti

Il numero dei nuovi contagiati da covid nelle ultime 24 ore in Sicilia sale ancora . E’ quanto emerge dal bollettino covid del 5 gennaio del ministero della salute.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 7.328 (quasi mille in più rispetto a ieri, quando sono stati 6.415) con 60.862 tamponi (ieri erano 59.829) e tasso di positività che sale alò 12% contro il 10,7% di ieri.

I ricoverati ad oggi sono 1.028 (+21 rispetto a ieri) dei quali 913 in area medica con sintomi (+20) e 115 in terapia intensiva (+1) con 7 nuovi ingressi. I morti sono stati 32 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 7.615 persone.

LE PROVINCE

Palermo: 102.402 (1220)

Catania: 100.659 (934).

Messina: 50.597 (1491)

Siracusa: 32.196 (425)

Trapani: 27.668 (697)

Ragusa: 24.778 (558)

Agrigento: 24.412 (681)

Caltanissetta: 24.189 (746)

Enna: 13.558 (576)





Enna città positivi 784 (ieri 650), in quarantena 114 (ieri 114), 4 (ieri 4) ricoverati 0 in terapia intensiva.





Sono 189.109 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 170.844.

Le vittime sono invece 231, in calo rispetto a ieri, quando erano state 259.

Sono 1.094.255 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.228.410. Il tasso di positività è al 17,28%%, in aumento rispetto al 13,9% di ieri. Sono 1.428 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 36 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.364, ovvero 452 in più rispetto a ieri

Nel mondo 292.560.622 contagi e 5.449.495 morti per Covid. USA, variante Omicron responsabile del 95 per cento dei contagi. Record di casi in Francia, 300mila in 24 ore. Nuova variante identificata nel Sud della Francia e restrizioni: obbligatorio indossare la mascherina in pubblico a partire dai 6 anni d’età. Brasile, niente sfilate di carnevale in strada a Rio. India, contagi raddoppiati: 58mila casi in 4 giorni