Covid 22/1: nuovi positivi 7.508 e 44 decessi, Prov.Enna 120 – In Italia 171.263 casi e 333 morti

I nuovi casi diagnosticati in Sicilia sono stati 7.508 (un po’ più di ieri quando erano stati 7.418) e con un numero di tamponi leggermente inferiore (43.258 contro 46.999 di ieri). Il tasso di positività cresce ma non di troppo e si attesta sul 17,3% contro il 15,8% di ieri. Il numero dei morti resta ancora piuttosto alto: sono stati 44 per cause legate al covid e il numero delle vittime siciliane del virus sale a 8.157. Negli ospedali siciliani ci sono al momento 1.573 persone (ieri erano 1.587) dei quali 1.413 in area medica (ieri erano 1.417) e 160 in terapia intensiva (dieci in meno rispetto a ieri).

LE PROVINCE

Palermo: 139.945 (1518)

Catania: 138.941 (1839)

Messina: 67.819 (945)

Siracusa: 49.997 (808)

Ragusa: 38.720 (754)

Trapani: 38.712 (413)

Agrigento: 38.309 (622)

Caltanissetta: 36.441 (489)

Enna: 17.437 (120)

Enna città positivi 496 (ieri 591), in quarantena 49 (ieri 50), 6 ricoverati 1 in terapia intensiva –



Sono 171.263 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto a ieri: è quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 22 gennaio. Il tasso di positività è al 16,4% (+0,4%). Altri 333 morti.

Oltre 3 milioni di contagi al giorno nel mondo. Record di nuovi casi in Germania, Portogallo e Romania. In Australia 88 decessi in un giorno: mai così tanti. In Brasile, rinviato ad aprile il carnevale di Rio. L’Irlanda abolisce da oggi quasi tutte le restrizioni, come già avvenuto nel Regno Unito.