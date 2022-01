Covid 24/1: Sicilia nuovi positivi 3.629 e 33 decessi, Prov.Enna 44 – Tot.Enna città positivi 413 – In Italia 77.696 casi e 352 morti

Share Facebook

Il contagio da Covid in Sicilia arretra, rispetto ai giorni scorsi, e nel bollettino del Ministero della Salute delle ultime 24 ore, gli ulteriori casi si fermano a 3.629. Resta ancora alto il numero delle ulteriore vittime, sono state 33.

Nelle singole province dell’Isola ecco i casi registrati:

Palermo: 141.543 (578)

Catania: 141.295 (940)

Messina: 68.940 (574)

Siracusa: 51.114 (538)

Ragusa: 39.762 (331)

Trapani: 39.247 (191)

Agrigento: 38.848 (175)

Caltanissetta: 37.061 (258)

Enna: 17.534 (44).



Enna città positivi 413 (ieri 496), in quarantena 54 (ieri 49), 7 ricoverati 0 in terapia intensiva –



In Italia sono 77.696 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.860. Le vittime sono invece 352, mentre ieri erano state 227. Sono 519.293 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 933.384. Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Sono 1.685, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.862, ovvero 235 in più rispetto a ieri.

Nel mondo 351.409.807 contagi e 5.596.593 decessi. Per l’Oms, Omicron potrebbe segnare la fine della pandemia da coronavirus in Europa. In Canada protesta dei camionisti contro l’obbligo vaccinale. Fine del lockdown nella città cinese di Xi’an dopo un mese di blocco.