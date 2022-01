Covid 27/1: Sicilia nuovi positivi 7.369 e 41 decessi, Prov.Enna 186 – Tot.Enna città positivi 362 – In Italia 155.697 casi e 389 morti

Share Facebook

27 GEN – Sono 7.369 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 47.456 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano stati 7.917.

Il tasso di positività scende al 15,2% ieri era al 15,7%. L’isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 229.597 con un aumento di 3.475 casi. I guariti sono 4.218 mentre le vittime sono 41 e portano il totale dei decessi a 8.377.

Sul fronte ospedaliero sono 1.600 ricoverati, con 15 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 150, cinque in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province

Palermo: 147.059 (1728)

Catania: 146.053 (1725)

Messina: 71.834 (1011)

Siracusa: 53.534 (802)

Ragusa: 42.455 (973)

Trapani: 40.496 (413)

Agrigento: 40.386 (370)

Caltanissetta: 38.692 (526)

Enna: 18.002 (186).



Enna città positivi 362 (ieri 339), in quarantena 63 (ieri 66), 7 ricoverati 0 in terapia intensiva – un decesso.



Sono 155.697 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 167.206). Sale così ad almeno 10.539.601 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 389 (ieri 426), per un totale di 145.159 vittime da febbraio 2020.

Sono 1.039.756 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.097.287. Il tasso di positività è al 14,97% (approssimato al 15%), stabile rispetto al 15,2% di ieri.

Continuano a calare terapie e intensive e ricoveri ordinari. Sono 1.645 le terapie intensive, 20 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 125. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.853, ovvero 148 in meno rispetto a ieri. Restano in isolamento domiciliare 2,68 milioni di pazienti mentre sono 165.779 le persone dimesse o guarite. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (25.098), Veneto (18.998) ed Emilia-Romagna (16.142).

Sono 125.779.725 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate finora in Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 47.155.774, pari al 87,31 cento della popolazione over 12. È quanto emerge dal bollettino sull’andamento della campagna di vaccinazione, aggiornato alle 06.56 di questa mattina.

Sono state, poi, somministrate 31.580.302 dosi addizionali/richiamo («booster»), al 79,87% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 48.831.914 persone (il 90,41% della popolazione over 12). Il totale con almeno una dose sommata ai guariti da al massimo sei mesi è di 49.696.813 (il 92,01% degli over 12).

Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.091.786 (il 29,86%), mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 361.074 (il 9,88%).

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.069.222: + 25.098 casi (ieri +27.808)

Veneto 1.102.848: + 18.998 casi (ieri +19.820)

Campania 994.088: 12.135 casi (ieri +12.854)

Emilia-Romagna 996.812: + 16.142 casi (ieri +19.028)

Piemonte 840.832: + 11.089 casi (ieri +14.207)

Lazio 839.346: + 13.467 casi (ieri +14.987)

Toscana 706.552: + 12.357 casi (ieri +10.535)

Sicilia 598.511: + 7.369 casi (ieri +7.917)

Puglia 578.552: + 8.117 casi (ieri +8.759)

Liguria 282.593: + 5.388 casi (ieri +5.708)

Friuli-Venezia Giulia 254.771: + 5.080 casi (ieri +4.104)

Marche 244.547: + 6.152 casi (ieri +6.196)

Abruzzo 204.954: + 3.615 casi (ieri +3.551)

Calabria 164.583: + 1.496 casi (ieri +1.569)

P. A. Bolzano 156.135: + 2.360 casi (ieri +2.573)

Umbria 149.117: + 1.863 casi (ieri +2.156)

Sardegna 121.213: + 1.224 casi (ieri +1.461)

P. A. Trento 117.984: + 1.913 casi (ieri +2.138)

Basilicata 60.125: + 1.001 casi (ieri +1.000)

Molise 28.597: + 507 casi (ieri +457)

Valle d’Aosta 28.219: + 326 casi (ieri +378)

Nel mondo 362.467.496 casi di Coronavirus. Mappa Ecdc, mai così tanti Paesi UE in rosso scuro. Oms, rallenta crescita contagi: +5% in una settimana. In Israele, quarta dose di vaccino covid solo a over 18 a rischio. Record di casi in Germania, Giappone, Corea del Sud e Russia. L’Austria ha revocato il lockdown per i non vaccinati.