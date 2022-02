Covid 1/2: Sicilia nuovi positivi 7.218 e 46 morti, Prov.Enna 164 – Tot.Enna città positivi 273 – In Italia 133.142 casi e 427morti

Share Facebook

1 FEB – Sono 7.218 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 37.525 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 3.328.

Il tasso di positività sale al 19,2% ieri era al 15.1%.

L’isola è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 250.657 con un aumento di 5.697 casi. I guariti sono 1.658 mentre le vittime sono 46 e portano il totale dei decessi a 8.573.

Sul fronte ospedaliero sono 1.620 ricoverati, con 17 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 140, un caso in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province

Palermo: 153.640 casi complessivi (1305 nuovi casi)

Catania: 152.997 (1645)

Messina: 76.474 (859)

Siracusa: 57.032 (845)

Ragusa: 45.888 (776)

Trapani: 42.657 (384)

Agrigento: 42.632 (773)

Caltanissetta: 41.084 (650)

Enna: 18.666 (164).



Enna città positivi 273 (ieri 335), in quarantena 78 (ieri 77), 7 ricoverati 0 in terapia intensiva.



Sono 133.142 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 57.715). Sale così ad almeno 11.116.422 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 427 (ieri 349), per un totale di 146.925 vittime da febbraio 2020. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 1.246.987, ovvero 768.673 in più rispetto a ieri quando erano stati 478.314. Il tasso di positività scende al 10,7% (l’approssimazione di 10,677%); ieri era 12,1%. La tendenza si mantiene in discesa e lo si vede dal confronto con lo scorso martedì (25 gennaio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +190.514 casi con un tasso del 13,3%: oggi, infatti ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale inferiore (10,7% contro 13,3%). «Se il trend rimane questo, siamo in una fase di transizione tra pandemia ed endemia — dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a SkyTG 24 —. Questo porterà alla progressiva rimozione delle restrizioni». Secondo l’infettivologo Matteo Bassetti bisogna avere il coraggio di chiudere lo stato di emergenza il 31 marzo. «In un Paese con 60 milioni di abitanti, se ci sono meno di 1.500 persone in terapia intensiva per Covid, non si può parlare di emergenza» sottolinea l’esperto.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede ogni martedì per effetto di un maggior numero di tamponi. Se la curva ha lo stesso andamento delle settimane precedenti, quello di oggi dovrebbe essere il dato di «picco settimanale». Lo si capirà più avanti.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 8.492.983 e 248.791 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 108.493). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.476.514, pari a -116.092 rispetto a ieri (-51.211 il giorno prima).

Da oggi entrano in vigore le nuove regole su Green pass base e Super Green pass per l’accesso ai negozi. Via all’obbligo vaccinale per gli over 50: multe da 100 euro per chi non si vaccina. Il Cdm ha prorogato per altri 10 giorni l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. Nuovo vertice dei ministri convocato per mercoledì: sul tavolo nuovo decreto con le misure sulla scuola e sulla quarantena per gli studenti e la durata del Green Pass per chi ha la terza dose. Finora sono 33.512.079 i cittadini che hanno ricevuto la dose booster. Sileri: “Verso fine stato di emergenza dopo 31 marzo”. Speranza: “Lotta al virus entra in una fase nuova”. Studio Humanitas: scoperto segreto immunità innata, difende anche da Omicron.

Nel mondo 378.363.084 contagi e 5.674.219 decessi. Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, primi atleti positivi al Covid. Austria, da oggi polizia controllerà Green pass per strada e ai blocchi stradali: al via obbligo vaccinale per over 18. Addio mascherina e Green Pass, la Danimarca revoca le restrizioni. Usa, ok definitivo Fda a vaccino Moderna per over 18. Premier Portogallo positivo 2 giorni dopo vittoria in elezioni.