Covid 2/2: Sicilia nuovi positivi 8.631 e 49 morti, Prov.Enna 230 – Tot.Enna città positivi 272 – In Italia 118.994 casi e 395morti

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

2 FEB – Sono 8631 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.622 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.218.

Il tasso di positività scende al 15,5% ieri era al 19,2%.

L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 254.657 con un aumento di 4.000 casi. I guariti sono 4.936 mentre le vittime sono 49 e portano il totale dei decessi a 8.622.

Sul fronte ospedaliero sono 1.612 ricoverati, con 8 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 148, con 8 casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.979 casi, Catania 1.580, Messina 1.346, Siracusa 1.120, Trapani 604, Ragusa 903, Caltanissetta 615, Agrigento 608, Enna 230.

Nella settimana tra il 24 ed il 30 gennaio i nuovi casi sono stati 48.325, di poco inferiori a quelli della settimana precedente, quando si era già registrato un netto calo, e riportano l’incidenza cumulativa, per la prima volta dopo l’ultimo picco epidemico, al di sotto di 1 caso ogni 100 abitanti (999,8/100.000 abitanti).

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa (1699/100.000 ab), Caltanissetta (1330/100.000), Siracusa (1314) e Messina (1105).

Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni (1997/100.000 abitanti) e tra i 3 ed i 5 anni (1969/100.000). Incidenze superiori alla media si sono riscontrate anche tra 0 e 2 anni, tra gli 11 ed i 14 e tra 25 e 44 anni.

Anche le nuove ospedalizzazioni mostrano una lieve flessione per la terza settimana consecutiva. Circa tre quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati o con ciclo vaccinale non completato.

Una più elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose booster in quanti abbiano superato i 120 giorni dall’ultima dose, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto in termini di casi gravi dell’epidemia.

I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2022. Nella fascia d’età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 25,21%, mentre 30.185 bambini, pari al 9,59%, risultano con ciclo primario completato.

Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano all’88,61% del target regionale mentre la percentuale di quanti hanno completato il ciclo primario è pari all’85,27%. L’11,39% del target rimane ancora da vaccinare.

Sebbene, in relazione ai picchi delle scorse settimane, si possa ritenere fisiologico un calo della vaccinazione in prima dose, continua ad essere sostenuto il trend delle somministrazioni delle dosi booster. Al momento 1.011.530 cittadini, che rientrano tra quanti possono effettuare la terza dose, non l’hanno ancora fatta. Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.206.751 pari al 68% degli aventi diritto.



Enna città positivi 272 (ieri 273), in quarantena 67 (ieri 78), 7 ricoverati 0 in terapia intensiva.



Sono 118.994 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 133.142). Sale così ad almeno 11.235.745 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 395 (ieri 427), per un totale di 147.320 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 8.680.799 e 187.816 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 248.971). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.407.626, pari a -68.888 rispetto a ieri (-116.092 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 964.521, ovvero 282.466 in meno rispetto a ieri quando erano stati 1.246.987. Il tasso di positività sale al 12,3% (l’approssimazione di 12,33%); ieri era 10,7%. Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Superato il «picco settimanale» di martedì, la curva — che si muove in modo altalenante — va verso il basso. La tendenza resta in discesa e lo dimostra il confronto con lo scorso mercoledì (26 gennaio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +167.206 casi con un tasso del 15,2%: oggi, infatti, ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale inferiore (12,3% contro 15,3%). Basta guardare il grafico della curva per capire che l’andamento è in decrescita. «Verosimilmente in alcune settimane, 2-4 settimane, avremo un calo significativo dei ricoveri. La strada è davvero in discesa», spiega il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, ospite della trasmissione I fatti vostri su Rai2. Diminuiscono ancora le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -323 (ieri -40), per un totale di 19.550 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -25 (ieri -35) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 1.524, con 104 ingressi in rianimazione (ieri 107).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.164.568: +16.098 casi (ieri +19.389)

Veneto 1.181.342: +14.190 casi (ieri +16.045)

Emilia-Romagna 1.068.696: +11.122 casi (ieri +7.105)

Campania 1.055.447: +10.287 casi (ieri +13.857)

Lazio 905.049: +10.560 casi (ieri +12.131)

Piemonte 892.339: +8.487 casi (ieri +9.988)

Toscana 756.941: +7.758 casi (ieri +9.877)

Sicilia 640.055: +8.631 casi (ieri +7.218)

Puglia 618.045: +7.141 casi (ieri +8.595)

Liguria 304.908: +3.838 casi (ieri +4.248)

Friuli Venezia Giulia 275.170: +3.497 casi (ieri +3.678)

Marche 271.899: +4.911 casi (ieri +6.167)

Abruzzo 221.638: +2.601 casi (ieri +3.823)

Calabria 173.814: +2.034 casi (ieri +1.619)

P. A. Bolzano 166.864: +1.580 casi (ieri +2.698)

Umbria 158.936: +1.827 casi (ieri +2.037)

Sardegna 127.501: +1.504 casi (ieri +792)

P. A. Trento 125.843: +1.182 casi (ieri +1.735)

Basilicata 66.235: +1.035 casi (ieri +1.460)

Molise 30.850: +526 casi (ieri +377)

Valle d’Aosta 29.605: +185 casi (ieri +303)

Il Cdm ha prorogato per altri 10 giorni l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. Ok del Cdm a nuovo decreto su quarantena per gli studenti e durata Green Pass per persone con terza dose e guariti. Crisanti: “Stop al Green pass, siamo al 90% di immunizzati”. Vaccino, aggiornamento Italia: 128.758.201 dosi somministrate. Vaccino under 5, Pfizer chiede l’ok a Fda.

Nel mondo 378.363.084 contagi e 5.674.219 decessi. Oms, sottovarianti di Omicron presenti in 57 Paesi. Addio mascherina e Green Pass, la Danimarca revoca le restrizioni. Premier Portogallo positivo 2 giorni dopo vittoria in elezioni. Nuovi record di casi in Repubblica Ceca (57.195) e Russia (quasi 126 mila).