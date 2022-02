Covid 8/2: Sicilia nuovi positivi 7.248 e 51 morti, Prov.Enna 204 – Tot.Enna città positivi 324 – In Italia 101.864 casi e 415 morti

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

8 FEB – Sono 7.248 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 47.948 tamponi processati in Sicilia.

Il tasso di positività sale al 15,1% ieri era al 12,3%.

L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 277.811 con un aumento di 3.818 casi. I guariti sono 3.959 mentre le vittime sono 51 e portano il totale dei decessi a 8.866.

Sul fronte ospedaliero sono 1.509 ricoverati, con 30 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 124, tre casi in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province:

Palermo: 163.410 casi complessivi (1432 nuovi caqsi)

Catania: 162.686 (1499)

Messina: 83.725 (890)

Siracusa: 62.817 (1111)

Ragusa: 50.339 (683)

Trapani: 47.785 (881)

Agrigento: 46.165 (670)

Caltanissetta: 44.284 (458)

Enna: 19.837 (204)



Enna città positivi 324, in quarantena 52, 7 ricoverati 0 in terapia intensiva.



Sono 101.864 i nuovi contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Le vittime sono invece 415, mentre ieri erano state 326.

Dall’inizio della pandemia sono 11.765.767 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.927.800, in calo di 62.901 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.512. I dimessi e i guariti sono invece 9.688.455 con un incremento di 164.915 rispetto a ieri. Sono 999.095 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 393.663. Il tasso di positività è al 10,2%, stabile rispetto a ieri (quando era al 10,5%). Sono invece 1.376 i pazienti in terapia intensiva, 47 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 99. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.337, ovvero 338 in meno rispetto a ieri.

Il governo pronto a revocare l’obbligo delle mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale. Lo conferma il sottosegretario Costa: Nuova fase, poi stop mascherine al chiuso e Green Pass”. In vigore le nuove norme per le scuole. Speranza: “Ci sono segnali incoraggianti, con una decrescita del 30% dei casi in una settimana”. Abrignani (Cts): “Siamo alla coda della pandemia”. L’88,42% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

Nel mondo 397.420.510 casi di Coronavirus. In Germania contagi di nuovo in aumento: quasi 170mila nelle ultime 24 ore. Giappone, record di 155 morti in 24 ore. Troppi casi Covid, Parlamento in Turchia si ferma per una settimana.