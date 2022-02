Share Facebook

Enna. Ancora un pareggio per l’Enna, nonostanta la squadra gialloverde abbia mostrato dei miglioramenti negli sviluppi della manovra offensiva, solo che sono venuti a mancare velocità negli smarcamenti e nelle conclusioni con la conseguenza di aiutare il Marineo a difendersi e ad andare in attacco diventando pericoloso e al 68’ D’Agostino è riuscito a sorprendere tutti con un forte tiro che è finito all’angolo basso dell’esordiente Caruso. L’Enna ha cercato di giocare una partita di attacco, ma non sempre la sua manovra si è snodata bene, anzi troppe le interruzioni, troppi i tentativi da parte della prima linea e solo al 50’ con un forte diagonale Santonocito è riuscito a battere il bravo Ceesay passando in vantaggio. L’Enna non ha saputo dare continuità al suo gioco offensivo, troppi gli errori da parte De Luca, Caronia e Santanocito per potere riuscire a raddoppiare il gol realizzato. Tentativi tanti, ma la manovra offensiva dell’Enna si è fermata sulla tre quarti dove a dominare era la difesa del Marineo e poi in un’azione di contropiede è riuscito a rimediare il pareggio. L’Enna ha chiuso i tanti impegni che ha avuto nel recuperare le partite non disputate, ora dovrebbe migliorarsi nel gioco e recuperare sul piano fisico e tecnico per cercare di risalire la classifica. Sarà difficile ma la squadra gialloverde ha il potenziale per migliorarsi tecnicamente e migliorare la classifica.

Enna Calcio – Marineo 1-1

Enna Calcio: Caruso, Milizia (dal 73’ Rallo), Russo, Giuffrida, Tosto, Diara, Amaya, Bello, De Luca, Caronia (dal 76’ Graziano), Santonocito (dall’83’ Sinastra). All. Strano

Marineo: Ceesay, Piscopo, Colley, Bognanni, Romano (dal 60’ Romano), Maggio (dall’83’Lombino), Ciancimino, Di Peri (dal dal 75’Costa), Sanyong, Cocuzza (91’ Bordoni), D’Agostino. All. Utro

Arbitro Palomba di Torre del Greco

Marcatori: al 50’ Santonocito, al 68’ D’Agostino

Note: al 90’ espulso l’allenatore Strano per proteste nei confronti dell’arbitro