Covid 16/2: Sicilia nuovi positivi 6.766 e 34 morti, Prov.Enna 311 – Tot.Enna città positivi 417 e 1 decesso – In Italia 59.749 e 278 morti

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

In aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.766 su 44.606 tamponi processati e l’indice di positività scende al 15,2%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.005 i nuovi casi su 35.913 tamponi e il tasso di positività era al 16,7%. Sono 34 i decessi e 15.928 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-29 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (-1). La Sicilia balza al primo posto nella classifica per numero di casi.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE:

Palermo: 173.127 (1537)

Catania: 172.515 (1166)

Messina: 91.926 (1356)

Siracusa: 68.492 (869)

Ragusa: 53.902 (405)

Trapani: 51.414 (449)

Agrigento: 49.625 (476)

Caltanissetta: 47.134 (365)

Enna: 21.287 (311).

Nella settimana dal 7 al 13 febbraio si osserva un trend in lieve diminuzione rispetto alla precedente. L’incidenza di nuovi casi è pari a 43.072 (-13.09%), con un valore cumulativo di 891.08/100.000 abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1.306/100.000 abitanti), Messina (1.115/100.000), Ragusa (1.065 /100.000) e Caltanissetta (976/100.000).

Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni (2043/100.000 abitanti) e tra i 3 ed i 5 anni (2008/100.000).

Per la quinta settimana consecutiva si consolida il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. Circa tre quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati o con ciclo incompleto.

L’epidemia, pur mostrando segnali di arresto, è ancora in una fase delicata con un significativo impatto sui servizi territoriali e assistenziali ma con un netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella settimana dal 9 al 15 febbraio, l’89,34% degli over 12 anni ha ricevuto almeno una dose. Si attesta all’86,79% la percentuale di over 12 che ha completato il ciclo primario. Il 10,66% del target regionale rimane ancora da vaccinare.

Nella fascia d’età 5-11 anni il 27,62% è vaccinato con una dose ed il 17,76% (pari a 55.908 bambini) ha completato il ciclo primario.

Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.436.012 pari al 73,04% degli aventi diritto, mentre 899.304 cittadini che possono effettuare la somministrazione booster non lo hanno ancora fatto.

Ancora in calo le prime dosi: nella settimana dal 9 al 15 febbraio si è registrata una riduzione del 37,35% delle somministrazioni rispetto alla settimana precedente (2/8 febbraio).



Enna città positivi 417 (ieri 380), in quarantena 49 (ieri 50), 7 (ieri 8) ricoverati 0 in terapia intensiva; un decesso.



Scendono ancora i casi Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 59.749, in calo rispetto ai 70.852 di ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 16 febbraio. I contagi da inizio pandemia salgono a 12.265.343. Le vittime nell’ultima giornata sono 278: il dato dei decessi da inizio emergenza arriva quindi a 151.962. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 555.080 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 10,8% (+0,6%). I guariti diventano 129.888, mentre gli attualmente positivi sono 1.480.113 (-70.297).

I contagi in Italia Regione per Regione

Lombardia: +5.964

Veneto: +5.181

Emilia Romagna: +3.991

Campania: +5.813

Lazio: +6.531

Piemonte: +3.142

Toscana: +3.328

Sicilia: +6.766

Puglia: +4.498

Liguria: +1.342

Friuli-Venezia Giulia: +1.198

Marche: +2.204

Abruzzo: +1.563

Calabria: +1.908

P.A Bolzano: +741

Umbria: +1.034

Sardegna: +2.877

P.A Trento: +402

Basilicata: +772

Molise: +423

Valle d’Aosta: +71

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 555.080 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 10,8% (+0,6%).

Nella giornata di oggi si registra un ulteriore calo dei pazienti ricoverati per Covid in area medica e in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si registra un calo di 475 unità, per un totale di 15.127 ricoverati, mentre in terapia intensiva ci sono 46 pazienti in meno con 75 nuovi ingressi e un totale di 1.073 ricoverati. Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, martedì 15 febbraio, sono state somministrate fino ad ora 132.474.790 dosi. Sono 47.917.549 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari al 88,72% della popolazione. Sono 36.431.086 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all’85,68% della popolazione. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono 1.325.934.