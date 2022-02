Enna, gruppo Sindaco passerebbe in massa ad Italia Viva, Presidente Consiglio Gargaglione e Consigliere Macaluso ricostruiscono EnnaViva

Share Facebook

Il gruppo dei consiglieri che fa capo al sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, con insistenza discute per aderire al gruppo politico di Italia Viva. Nei giorni scorsi un incontro con il sen. Davide Faraone capogruppo al Senato e candidato a sindaco di Palermo per il partito di Renzi. Ne farebbero parte Rosalinda Campanile, Giovanni Contino, Giancarlo Vasco, Salvatore Sanfilippo, Giuseppe La Porta, Paolo Gloria e Serafino Torregrossa. L’annuncio di questa operazione politica dovrebbe avvenire da un giorno all’altro. Difficile sapere cosa farà invece proprio il primo cittadino, in attesa di “sapere dove collocarsi”.

Lo stesso Dipietro, per quanto si sa, non entrerebbe al momento in Italia Viva, però nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Intanto, ieri sera, durante il Consiglio comunale il Presidente del Consiglio, Paolo Gargaglione, e l’ex assessore Giusy Macaluso hanno comunicato, dopo avere abbandonato “la compagine del Sindaco Dipetro” di ricostruire il gruppo consiliare di EnnaViva”, come primo atto pubblichiamo la nota stampa sulla querelle tra Comune e ex Libero Consorzio sulla scuola Alighieri di Valverde:

“In merito al dibattito politico svoltosi ieri in consiglio comunale in seguito al servizio giornalistico andato in onda nei giorni scorsi in un noto programma televisivo e dal quale è scaturita una querelle tra il Comune e il Libero Consorzio Comunale di Enna sull’Istituto di Istruzione Superiore “ Dante Alighieri” sito nel quartiere Valverde, i consiglieri comunali Macaluso e Gargaglione hanno rilasciato la seguente dichiarazione.

Ci sembra evidente che ormai tra il Comune e il Libero Consorzio Comunale si sia innescato una sorta di braccio di ferro per contendersi la proprietà dell’immobile. E’ altresì chiaro a tutti che le due istituzioni che avrebbero il dovere di sedersi attorno ad un tavolo per risolvere la questione nel più breve tempo possibile e nell’interesse generale della comunità e in particolare di coloro che risiedono nel quartiere Valverde, nei fatti comunicano a colpi di comunicati stampa e note sottoscritte dai rispettivi dirigenti. Questa per quanto ci riguarda è una pagina triste della politica cittadina, pertanto auspichiamo, come già dichiarato in aula, la immediata ripresa del dialogo tra le due istituzioni al fine di dare una risposta in tempi brevi ai residenti del quartiere Valverde, uno dei più antichi e storici della città e ai pochi commercianti che ancora resistono o che negli anni si sono trasferiti altrove. L’aspetto politico che maggiormente ci interessa infatti è quello di ridare dignità al quartiere, da troppi anni dimenticato da tutti e fare in modo di riqualificarlo e rivitalizzarlo. Il gruppo consiliare Enna Viva – Paolo Gargaglione e Giuseppa Macaluso”.