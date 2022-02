Covid 20/2: Sicilia nuovi positivi 4.468 e 10 morti, Prov.Enna 229 – Tot.Enna città positivi N.P. – In Italia 42.081 e 141 vittime

Share Facebook

20 FEB – Sono 4.468 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 29.596 tamponi e l’indice di positività è salito rispetto alla giornata di ieri, attestandosi al 15,09% (sabato era al 14,6%). La Regione comunica che 135 casi conteggiati nel bollettino odierno si riferiscono ai giorni precedenti al 17 febbraio.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.070 casi, a Catania 926, a Messina 705, a Siracusa 543, a Trapani 377, a Ragusa 287, a Caltanissetta 213, ad Agrigento 253 e ad Enna 229.



Enna città positivi NP, in quarantena NP, NP ricoverati 0 in terapia intensiva.



A livello nazionale, ancora in calo la curva epidemica: i nuovi casi sono 42.081, contro i 50.534 di ieri ma soprattutto i 51.959 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 372.776 (ieri 492.045) con il tasso di positività che sale di un punto, dal 10,3 all’11,3%. I decessi sono 141 (ieri 252): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 152.989. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 19 in meno (ieri -34) con 52 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 934. I ricoveri ordinari sono 103 in meno (ieri -561), 13.284 in tutto.

Nel mondo 423 milioni di casi e oltre 5.8 milioni di morti. In Uk stop a isolamento per positivi dalla prossima settimana. Mentre in Europa si rimuovono le restrizioni covid, a Hong Kong è Tsunami Omicron.