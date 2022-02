Covid 23/2: Sicilia nuovi positivi 5.272 e 38 morti, Prov.Enna 121 – Tot.Enna città positivi 415 – In Italia 49.040 e 252 vittime

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

23 FEB – ono 5.272 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 37.204 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.795. Il tasso di positività scende al 14,1% ieri era al 17,3%. L’isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 231.878 con un decremento di 16.059 casi. I guariti sono 21.449 mentre le vittime sono 38 e portano il totale dei decessi a 9.348. Sul fronte ospedaliero sono 1.215 ricoverati, con 39 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 81, con quattro caso in meno rispetto a ieri.

I casi di contagio nelle singole province:

Palermo: 181.141 (1630)

Catania: 179.472 (878)

Messina: 97.521 (919)

Siracusa: 72.884 (532)

Ragusa: 56.375 (308)

Trapani: 53.872 (352)

Agrigento: 52.309 (456)

Caltanissetta: 48.962 (232)

Enna: 22.242 (121).

Per la terza settimana consecutiva si assiste ad un trend in diminuzione. L’incidenza di nuovi casi è pari a 37.132 (-13.79%), con un valore cumulativo di 768.19/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1211/100.000 ab.), Messina (996/100.000 ab.), Caltanissetta (810/100.000 ab.) e Ragusa (807/100.000 ab.). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni (1771/100.000 ab) e tra i 3 ed i 5 anni (1620/100.000). Si consolida per la sesta settimana consecutiva il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,99% del target regionale. 64.020 bambini, pari al 19,87%, risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’89,53%, mentre ha completato il ciclo primario l’87,36%.

Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.495.103 pari al 73,96% degli aventi diritto. Ancora 878.376 cittadini, che possono effettuare la somministrazione booster, non l’hanno fatta. Dal primo marzo, inizierà anche in Sicilia la somministrazione della dose di richiamo booster nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi.

Infine il Dasoe evidenzia come, con circolare del Ministero del Salute 13824 del 22/02/2022 è stata fornita indicazione sull’utilizzo del vaccino Nuvaxovid (Novavax) la cui fornitura nel breve termine è in fase di programmazione.



Enna città positivi 415 (ieri 414), in quarantena 51 (ieri 45), 6 ricoverati reparto covid, 0 in terapia intensiva.



Sono 49.040 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 60.029). Sale così ad almeno 12603636 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 252 (ieri 322), per un totale di 153.764 vittime da febbraio 2020). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 479.447, (ieri erano 603.639, quindi circa 120mila di più). Il tasso di positività sale di conseguenza leggermente e va al 10,2 (ieri era al 9,9). I casi totali arrivano a 12.603.758. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 119.280 (ieri 89.993) per un totale che sale a 11.228.571. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi: 1.221.423 (scesi di 70.370 unità rispetto a ieri) di cui 1.208.010 in isolamento domiciliare. Diminuiscono le degenze in area medica e in rianimazione. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 119.280 . I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 549 meno di ieri, per un totale di 12.527 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono 886, con 81 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 95). Ma nel saldo tra entrate e uscite in terapia intensiva ci sono 10 i posti letto in meno diminuiti nei reparti di rianimazione. Torna sotto la soglia di allerta del 10% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19. I dati Agenas aggiornati al 22 febbraio, mostrano infatti un calo dell’1% rispetto al giorno precedente, che riporta il valore al 9%. Resta invece ferma al 20% l’occupazione dei reparti di area medica non critica. Sono 133.468.339 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 99% di quelle consegnate, pari a 134.879.045. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.111.713 pari all’89,08% della popolazione over 12. È quanto emerge dal bollettino sull’andamento della campagna di vaccinazione, aggiornato alle 06.17 di oggi. Sono state, poi, somministrate 37.077.283 dosi addizionali/richiamo («booster»), l’84,88% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Ad aver ricevuto almeno una dose 49.251.357 persone, pari al 91,19% degli over 12 . Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.345.960 (il 36,81%), mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 1.056.205 (il 28,89%).

Nel mondo 428,315,919 contagi e 5,925,613 morti.