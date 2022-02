Olimpiadi di Filosofia 2022 al “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Piazza Armerina. Più di cento studenti del triennio del liceo classico e scientifico dell’IIS “Majorana-Cascino”, lo scorso 16 febbraio, hanno partecipato con grande impegno e passione alla fase d’Istituto della XXIX Edizione delle Olimpiadi di Filosofia, organizzati dal MIUR e inserite nel programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze d’intesa con la Società Filosofica italiana. “Questa iniziativa – ha affermato la Dirigente Scolastica Lidia Di Gangi – ha permesso agli studenti di confrontarsi con quattro tracce diverse tratte dalla tradizione del pensiero filosofico che riguardavano l’ambito etico, estetico, giuridico-politico e gnoseologico-teoretico. Ringrazio i docenti del Dipartimento Filosofico del mio Istituto, i proff.ri Francesco Fiorente, Enza La Ferrera, Luisa Ficarra, Anna Zagara e Alessandra Tigano, per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa importante attività formativa poiché non è facile coinvolgere un numero così grande di studenti. Credo molto nel valore formativo della scrittura filosofica poiché essa permette ai nostri studenti di confilosofare con i grandi pensatori della tradizione. Ho apprezzato molto le tracce scelte dai nostri docenti perché i nostri studenti hanno avuto la possibilità di ripensare temi e problemi che riguardano la conoscenza del bene e del male, le questioni di genere e lo sviluppo del pensiero femminista, l’origine dello Stato, la cura, la paura e le responsabilità dell’uomo nell’età globale. Questo dimostra che la filosofia è una nobile disciplina che è capace di sollecitare gli studenti a pensare in modo critico, creativo e valoriale e, soprattutto, li orienta a conoscere sé stessi, a comprendere la vita e ad aprire sguardi e orizzonti nuovi sul mondo. A nome di tutta la comunità scolastica auguro a tutti gli studenti che hanno partecipato a questa gara e a coloro i quali, il prossimo 21 marzo, rappresenteranno il nostro Istituto alla fase regionale delle Olimpiadi di vivere la filosofia come occasione di crescita personale e come stile di vita”.

I nomi degli studenti premiati.

SEZIONE A – SAGGIO IN LINGUA ITALIANA

1. Incardona Erica – classe 5A Liceo Scientifico “Romano”.

2. Vinci Filippo – classe IA Liceo Classico “Cascino”.

SEZIONE B – SAGGIO IN LINGUA STRANIERA

1. Adamo Greta Fabiola – classe IIB Liceo Classico “Cascino”.

2. Corvaia Alessio – classe 4 A Liceo Scientifico “Romano”.

La Commissione ha, infine, assegnato una nota di merito ad alcuni studenti per la pertinenza argomentativa e per avere interpretato la traccia filosofica in modo originale e personale. Gli elaborati sono stati proposti per la pubblicazione sul sito di Philolympia.

1. Corvaia Sara, classe IIA Liceo Classico

2. Gallani Matteo, classe 4A Liceo Scientifico

3. La Rosa Francesca, classe 5C Liceo Scientifico

4. Chiello Michele classe 4C Liceo Scientifico.



Si ringrazia la prof.ssa Alessandra Tigano per la preziosa collaborazione