Covid 21/3: Sicilia nuovi positivi 2.798 e 8 morti, Prov.Enna 166 – Tot.Enna città positivi 620 – In Italia 32.573 e 119 decessi

21 MAR – Nelle ultime 24 ore sono stati 2.798 su 19.625 tamponi processati e l’indice di positività scende al 14,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.777 i nuovi casi su 30.537 tamponi e il tasso di positività era al 15,6%. Sono 8 i decessi e 2.049 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+44 sul dato di ieri), in calo quelli in terapia intensiva (-1). La Sicilia è al quarto posto nella classifica per numero di casi.

La situazione del contagio nelle singole province:

Palermo: 216.152 (960)

Catania: 198.988 (248)

Messina: 122.292 (778)

Siracusa: 84.469 (200)

Agrigento: 68.791 (396)

Ragusa: 67.836 (278)

Trapani: 67.510 (487)

Caltanissetta: 56.636 (171)

Enna: 26.780 (166).



Enna città positivi 620, in quarantena 16, 13 ricoverati reparto covid, 1 in altro reparto, 0 terapia intensiva.

l coordinatore del COC del Comune di Enna, dott. Lorenzo Colaleo, comunica in conseguenza della scadenza dello stato di emergenza sanitaria, a partire dal prossimo 1 aprile 2022 non sarà più effettuata la raccolta dei rifiuti dedicata ai soggetti positivi al covid e posti in quarantena. Pertanto, da tale data, verrà ripresa, anche per i soggetti positivi, la raccolta differenziata.



Sono 32.573 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 60.415. Le vittime sono invece 119 (ieri erano state 93). Sono 218.216 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 370.466. Il tasso di positività è al 14,9%, in calo rispetto al

16,3% di ieri. Sono invece 463 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.728 , ovvero 298 in più rispetto a ieri.