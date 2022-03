Covid 23/3: Sicilia nuovi positivi 6.481 e 20 morti, Prov.Enna 130 – Tot.Enna città positivi 626 – In Italia 76.260 e 153 decessi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

23 MAR – In Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.481 nuovi contagi (ieri erano stati 6.726) ma con 46.599 tamponi processati (ieri erano stati 36.163) e tasso di positività che così scende considerevolmente dal 18,2% di ieri al 13,9% di oggi.

I morti sono stati 20 e così il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale a quota 9.918.

In ospedale i ricoverati scendono di nuovo sotto la soglia dei mille (oggi 989, ieri 1.005). In area medica con sintomi ci sono 927 persone (-19) e in rianimazione 62 (+3) con 8 nuovi ingressi.

LE PROVINCE

Palermo: 220.544 casi complessivi dall’inizio della pandemia (2940 nuovi casi)

Catania: 200.841 (1029)

Messina: 125.317 (1461)

Siracusa: 85.629 (485)

Agrigento: 70.577 (772)

Ragusa: 69.066 (579)

Trapani: 68.964 (830)

Caltanissetta: 57.528 (363)

Enna: 27.178 (130)



Enna città positivi 626 (ieri 666), in quarantena 48 (ieri 38), 14 ricoverati reparto covid, 0 in altro reparto, 0 terapia intensiva.

l coordinatore del COC del Comune di Enna, dott. Lorenzo Colaleo, comunica in conseguenza della scadenza dello stato di emergenza sanitaria, a partire dal prossimo 1 aprile 2022 non sarà più effettuata la raccolta dei rifiuti dedicata ai soggetti positivi al covid e posti in quarantena. Pertanto, da tale data, verrà ripresa, anche per i soggetti positivi, la raccolta differenziata.



I nuovi casi Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 76.260, in calo dopo l’impennata di ieri quando ne erano 96.365. Questo è quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi, mercoledì 23 marzo. Il totale delle infezioni da inizio pandemia sale così a 14.070.450. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 153 per un totale di 158.254. Sono stati effettuati 513.744 tamponi nelle ultime 24 ore in Italia tra molecolari e test antigenici: il tasso di positività è al 14,8% (-0,2%). I guariti sono 12.685.306 (+51.922), mentre gli attualmente positivi sono 1.226.890 (+26.283).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono stati 76.260 i casi registrati nelle ultime 24 su 513.744 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. Di seguito i casi suddivisi regione per regione:

Lombardia: +9.206

Veneto: +6.287

Emilia Romagna: +4.295

Campania: +8.093

Lazio: +8.340

Piemonte: +2.820

Toscana: +5.280

Sicilia: +6.481

Puglia: +7.270

Liguria: +1.539

Friuli-Venezia Giulia: +1.278

Marche: +2.616

Abruzzo: +2.248

Calabria: +3.322

P.A Bolzano: +

Umbria: +2.150

Sardegna: +2.225

P.A Trento: +451

Basilicata: +1.079

Molise: +524

Valle d’Aosta: +69

Tamponi e tasso di positività

Sono 513.744 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 14,8% (-0,2%).