Ciclismo. Enna – Giro di Sicilia: divieti e viabilità in città

In occasione del Giro di Sicilia, che transiterà lungo alcune strade di pertinenza del Comune di Enna, giorno 13 aprile 2022, dalle ore 9.00 fino a cessate esigenze, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto assoluto di circolazione veicolare lungo tutto il percorso interessato un’ora prima del passaggio della corsa ufficiale fino a cessate esigenze, per tutte le categorie di veicoli, in ambo i lati dei seguenti tratti stradali interessati dall’evento in parola:

tutto il tratto della via Pergusina dall’intersezione con viale Unità d’Italia fino all’intersezione con la rotatoria antistante la caserma dei VVFF;

tutto il viale dei Miti, dall’intersezione con la via Autodromo fino all’altezza dell’Ufficio Postale di Pergusa;

tutta la via R. Sanzio dall’intersezione con la via Pergusina all’intersezione con la via Leonardo da Vinci;

tutta la via Leonardo da Vinci ;

tutta la via Sant’Agata, la Via Gen. Cascino, la via Pergusa e la via Scifitello;

lungo tutte le rotatorie presenti lungo il precorso interessato;

VIABILITÀ:

Di seguito, per il giorno 13/04/2022 dalle ore 13.00 alle ore 15.30 circa ed in ogni caso fino a cessate esigenze, le percorrenze veicolari alternative per la circolazione dei seguenti percorsi con esclusione per i mezzi pesanti (superiori a 35q):

PERCORSO A ( zona Monte – Viale Diaz – Viale IV Novembre ecc… x zona centro ed Enna Bassa.)

Via Mercato;

Via Passione;

Via San Leonardo;

Via O. Catalano;

Via Fontana Grande;

Via San Leone;

Via della Rinascita;

Via Cittadella;

S.P. N. 51 San Calogero;

Via Pergusa;

Via Unità d’Italia.

PERCORSO B (Zona centro – Zona Monte)

Via Lombardia;

Via Cittadella;

Via della Rinascita;

Via Cerere Arsa;

Via San Leone;

Via Fontana Grande;

Via O. Catalano;

Via San Leonardo;

Via San Bartolomeo;

Via Mercato – Via Spirito Santo.