Regionali 2022: Colianni ricorre contro l’elezione della Lantieri

Abbiamo appreso del ricorso presentato al TAR di Palermo dal candidato all’ultima competizione elettorale regionale Francesco Colianni, in quota alla lista Movimento per l’autonomia, avverso l’avvenuta elezione di Luisa Lantieri, in quota alla lista Forza Italia. Ne parliamo con Massimo Greco.

Non comprendiamo, cosa c’entra Colianni con la Lantieri visto che correvano in liste diverse?

Il ricorso mira, sostanzialmente, a fare annullare dal TAR l’elezione della Lantieri perché inserita in una lista che ha beneficiato di un’alterazione elettorale dovuta alla presenza in lista dell’ineleggibile Occhipinti che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto dimettersi molto tempo prima dalla carica di Presidente dell’Ufficio regionali per gli appalti di Enna. Per arrivare a ciò, il ricorrente non chiede al TAR di dichiarare l’ineleggibilità di Occhipinti (cosa che potrebbe fare solo il Tribunale ordinario) ma di sollevare la questione di legittimità costituzionale della normativa, nella parte in cui non prevede un effetto demolitorio dell’intero risultato elettorale conseguito dalla lista di riferimento.

E quindi il TAR sarebbe soltanto uno strumento per arrivare alla Corte costituzionale…

Esattamente, il ricorrente cerca di costruire un ponte argomentativo per censurare direttamente la normativa elettorale e chiederne, incidentalmente, il giudizio di costituzionalità. Per fare ciò dà per scontata l’ineleggibilità di Occhipinti, senza considerare che tale istituto, limitativo del diritto di elettorato passivo, è costituto da una sequenza logico-temporale ben precisa. Il dato sostanziale e quello formale. Quello sostanziale deriva dal conseguimento, di fatto, di un risultato elettorale utile alla sua elezione. Quello formale deriva dal riconoscimento dell’avvenuta elezione ad opera dell’Ufficio elettorale di riferimento. Il ricorrente pensa di poter bypassare non solo il momento formale della proclamazione di Occhipinti ma anche la fase propedeutica, e indispensabile, del conseguimento del risultato elettorale utile alla sua elezione.

Ma come si può affermare l’ineleggibilità di un candidato che non risulta eletto?

Infatti il problema sollevato è proprio questo. Il ricorrente Colianni censura il fatto che persone potenzialmente ineleggibili, perché non elette, finiscano per “dopare” il risultato di una lista elettorale falsando così il risultato democratico delle elezioni. Il limite di questa tesi è però che si dà per scontata l’esistenza di un causa d’ineleggibilità in capo al candidato Occhipinti che, non solo non risulta eletto, ma che non poteva neanche esserlo per evidente deficit di consensi rispetto alla Lantieri. In tale contesto, l’accertamento giudiziale, che come già detto può avvenire solo a cura del Tribunale ordinario, rappresenta inevitabilmente il presupposto del ragionamento e della correlata rilevanza ai fini della eccepita questione di costituzionalità. Non può essere rilevante ai fini del giudizio una questione relativa ad una normativa che ruota attorno all’istituto della ineleggibilità senza prima affrontare ed accertare l’esistenza di tale limite al diritto di elettorato passivo in capo al candidato interessato.

Andiamo al merito della questione

Il merito concerne le ricadute nella lista elettorale derivanti dall’annullamento dei voti conseguiti dal soggetto potenzialmente ineleggibile. Se è vero infatti che l’elettore potrebbe essersi determinato a votare la lista, in ragione della presenza in essa del soggetto indicato con la preferenza, è altrettanto vero che tale circostanza potrebbe essere del tutto irrilevante per l’elettore comunque intenzionato a votare la lista. Chi può dire con certezza che l’elettore non avrebbe comunque voluto votare la lista?

Ma anche a volere considerare in via presuntiva ineleggibile Occhipinti e di conseguenza a ritenere nulli i voti conseguiti dallo stesso, cosa accadrebbe in termini numerici?

Anche a volere considerare nulli i voti di preferenza ottenuti da Occhipinti (2.799) sottraendoli al quoziente della rispettiva lista (12.163) si otterrebbe il risultato di 9.363 che, all’evidenza, risulterebbe comunque maggiore di quello ottenuto dalla lista del Movimento per le autonomie in cui risultava candidato il ricorrente Colianni pari a 9.165.

E quindi?

E quindi il ricorso è certamente suggestivo e per certi aspetti anche apprezzabile, tuttavia rischia di essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e per carenza d’interesse, prima ancora che infondato nel merito. Vedremo.