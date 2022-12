Leonforte. Giovani Democratici: Amministrazione usa fondo di riserva per tappare buchi di bilancio

Share Facebook

“Riteniamo grave che l’amministrazione sia costretta a tappare buchi di bilancio da essa stessa creati con l’uso del fondo di riserva. Infatti l’amministrazione con delibera di giunta G.M. n. 129 del 18/ 11/2022 ha annunciato che saranno presi dal fondo di riserva i soldi necessari a finanziare le spese che fino ad ora non sono state coperte tramite spesa corrente. Nel dettaglio viene usato metà della quota minima del suddetto fondo per le spese del Premio Letterario per una cifra di €. 10.000,00, della mensa scolastica per una cifra di €. 3.500,00, del trasporto scolastico urbano per €. 2.000,00 e infine delle “spese per la sagra della Pesca” per €. 1.000,00. Pensiamo che tale fondo dovrebbe essere usato per spese ben più “imprevedibili” (non a caso sono fondi di riserva) che per attività già ampiamente programmate e rendicontate.









Ma è quantomeno curiosa soprattutto la spesa per il “premio letterario”, non solo perché comporta la maggiore quota di spesa ma soprattutto perché riteniamo che i complessivi €62.000 già stanziati siano veramente troppi in un momento storico in cui l’Ente comunale è in dissesto finanziario e spesso non riesce nemmeno a garantire i servizi essenziali. Ovviamente questo non vuol dire che non vadano incoraggiati eventi di cultura simili.

Ancora una volta questa amministrazione si dimostra incapace a livello amministrativo, con poca capacità di progettazione e poca trasparenza”.

Marco D’Angelo (segretario GD Leonforte)

Gaetano Livolsi (resp. comunicazione GD Leonforte)