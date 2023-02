Campionati di Filosofia 2023 al “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina

Share Facebook

Piazza Armerina. Cento studenti del triennio del liceo classico e scientifico dell’IIS “Majorana-Cascino” hanno partecipato con grande impegno alla fase d’Istituto della XXXI Edizione dei Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi di Filosofia), organizzati dal MIUR e inserite nel programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze d’intesa con la SFI.



“L’iniziativa – ha affermato la Dirigente Scolastica Lidia Di Gangi – ha permesso agli studenti di produrre argomentazioni filosofiche all’interno di vari ambito del pensiero, etico, estetico, giuridico-politico e gnoseologico-teoretico. Ringrazio i docenti del Dipartimento Filosofico del mio Istituto, i proff.ri Francesco Fiorente, Andrea Trovato, Luisa Ficarra, Antonino Maiuzzo e Alessandra Tigano, per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa importante attività formativa poiché non è facile coinvolgere un numero così grande di studenti. Credo molto nel valore formativo della scrittura filosofica poiché essa permette ai nostri studenti di migliorare le loro capacità argomentative, critiche e riflessive. Ma non solo. Questo tipo di attività formative permettono ai nostri studenti di dialogare con i grandi pensatori della tradizione filosofica occidentale e di sviluppare le abilità di interpretazione della loro stessa vita e della realtà complessa in cui vivono. Un buon numero di studenti si è cimentato nella scrittura filosofica in lingua inglese e ciò dimostra che gli allievi del nostro Istituto sono in possesso di ottime capacità linguistiche (molti di loro sono in possesso della certificazione B2) che permette loro di affrontare argomentazioni filosofiche convincenti e originali. Quest’anno le tracce filosofiche tratte da Platone, Aristotele, Nietzsche e Marx hanno permesso ai nostri allievi di riflettere sul tema estetico del corpo, sulla questione della meraviglia e della conoscenza, sulla questione etica della felicità e della sofferenza, sul tema economico e politico del capitalismo. La grande partecipazione dei nostri studenti dimostra che i nostri studenti amano studiare la filosofia, una nobile disciplina che li sollecita a filosofare in modo critico, creativo e valoriale. Li orienta a conoscere sé stessi e ad aprire nuovi sguardi sul mondo. Auguro a tutti gli studenti che hanno partecipato a questa competizione e a coloro i quali, il prossimo 16 marzo, rappresenteranno il nostro Istituto alla fase regionale dei Campionati di Filosofia di vivere queste occasioni formative come esperienze di libertà e di cittadinanza attiva. Non dimenticherò mai di dire ai miei studenti che la filosofia, come ci insegna il grande Aristotele, è la forma più alta di sapere che aiuta la persona a diventare un cittadino libero, capace di meravigliarsi e di rendere la vita degna di essere vissuta”. I nomi degli studenti premiati.









SEZIONE A – SAGGIO IN LINGUA ITALIANA

1. Nicotra Filippo – classe 3C Liceo Scientifico “Romano”.

2. Vinci Filippo – classe IIA Liceo Classico “Cascino”.

SEZIONE B – SAGGIO IN LINGUA STRANIERA

1. Fauzia Cristiano – classe 3C Liceo Scientifico “Romano”.

2. Randazzo Kim – classe 5 C Liceo Scientifico “Romano”.

La Commissione ha, infine, assegnato una nota di merito ad alcune studentesse per la pertinenza argomentativa e per avere interpretato la traccia filosofica in modo originale e personale. Gli elaborati sono stati proposti per la pubblicazione sul sito di Philolympia.

1. Portelli Beatrice, classe 4B Liceo Scientifico.

2. Corvaia Sara, classe III A Liceo Classico.